Ривалдо: «„Боруссия“ Дортмунд выиграет Лигу чемпионов»

Легендарный бразильский футболист поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд.

Я давно говорил, что финалом будет матч «Реал» — «Боррусия». И я сказал, что чемпионом будет «Боруссия». Я думаю, что «Реал», без сомнения, является фаворитом, но «Боруссия» сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом соревновании, что она умеет играть в сложных матчах. Мы видели это в двух матчах, которые они сыграли против ПСЖ . Да, «Реал» является фаворитом, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом.