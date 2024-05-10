Ривалдо: «„Боруссия“ Дортмунд выиграет Лигу чемпионов»

Легендарный бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд.
Я давно говорил, что финалом будет матч «Реал» — «Боррусия». И я сказал, что чемпионом будет «Боруссия». Я думаю, что «Реал», без сомнения, является фаворитом, но «Боруссия» сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом соревновании, что она умеет играть в сложных матчах. Мы видели это в двух матчах, которые они сыграли против ПСЖ. Да, «Реал» является фаворитом, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом.
Реал- команда совершенно противоположная, тренерская, где присутствует игровая мысль и не только общекомандная, но и персональная. Реал команда изобретательная, способная играть в разный футбол- в зависимости от соперника. Ну а про персоналии я уже не говорю- здесь каждый на своем месте.
Дортмунд- рабочая команда, играющая, с сугубо немецкой футбольной философией и организацией игры. Команда дисциплинированная, но как все немецкие команды- несколько примитивная и неспобная на высокую импровизацию и креатив. Хватит ли, Дортмунду, всего этого для победы над таким клубом как Реал, не уверен. Но и хоронить Боруссию не буду. Финал покажет- достоинства и недостатки обоих клубов...
Реал- команда совершенно противоположная, тренерская, где присутствует игровая мысль и не только общекомандная, но и персональная. Реал команда изобретательная, способная играть в разный футбол- в зависимости от соперника. Ну а про персоналии я уже не говорю- здесь каждый на своем месте.
Дортмунд- рабочая команда, играющая, с сугубо немецкой футбольной философией и организацией игры. Команда дисциплинированная, но как все немецкие команды- несколько примитивная и неспобная на высокую импровизацию и креатив. Хватит ли, Дортмунду, всего этого для победы над таким клубом как Реал, не уверен. Но и хоронить Боруссию не буду. Финал покажет- достоинства и недостатки обоих клубов...
При всём уважении, РМ хорошо защищался против МС, только Доку своими нестандартными действиями умело взломал фланг Дани, что позволило сравнять и почти выиграть.
А и "Бавария", и "Боруссия" в ответках сыграли плохо, тот же Нойер, которого абсолютно незаслуженно ругают, оставил мюнхенцев в игре, взять один момент, когда он дважды после ударов Вини и Родриго в упор только спас. Да, обоим повезло и обе могли выиграть и пройти в финал, но на мега-везении с плохой обороной. У ПСЖ же 4 штанги)
Учитывая, что Вини в режим Бога вошел, у меня есть некие сомнения, что получится отскакивать в каждом матче.
Не знаю насчёт сложных матчей, она крупно влетала всем конкурентам в этом году) Только недавно "Ляйпциг" очередное непотребство с ними сделал.
При всём уважении, РМ хорошо защищался против МС, только Доку своими нестандартными действиями умело взломал фланг Дани, что позволило сравнять и почти выиграть.
А и "Бавария", и "Боруссия" в ответках сыграли плохо, тот же Нойер, которого абсолютно незаслуженно ругают, оставил мюнхенцев в игре, взять один момент, когда он дважды после ударов Вини и Родриго в упор только спас. Да, обоим повезло и обе могли выиграть и пройти в финал, но на мега-везении с плохой обороной. У ПСЖ же 4 штанги)
Учитывая, что Вини в режим Бога вошел, у меня есть некие сомнения, что получится отскакивать в каждом матче.
Не знаю насчёт сложных матчей, она крупно влетала всем конкурентам в этом году) Только недавно "Ляйпциг" очередное непотребство с ними сделал.