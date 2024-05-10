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Ривалдо: «„Боруссия“ Дортмунд выиграет Лигу чемпионов»

10 мая 2024, 20:52
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.06.2024 в 22:00 Не начался

Легендарный бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд.

Я давно говорил, что финалом будет матч «Реал» — «Боррусия». И я сказал, что чемпионом будет «Боруссия». Я думаю, что «Реал», без сомнения, является фаворитом, но «Боруссия» сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом соревновании, что она умеет играть в сложных матчах. Мы видели это в двух матчах, которые они сыграли против ПСЖ. Да, «Реал» является фаворитом, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 15:51
Выиграет только с Божьей помощью. ПСЖ показал что в обороне у Дортмунда все грустно. Не всегда мячи будут лететь в штанги…
Grizly88
Grizly88
вчера в 06:12
Все возможно
Митя Митин
Митя Митин
10 мая в 22:28
Если такое случится то круто, но я на это не поставлю!
cdex2z3aj7zh
cdex2z3aj7zh
10 мая в 22:13
Тут два варианта или выиграет Дортмунд,или проиграет, один из двух вариантов верный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 мая в 21:49
Ривалдо: «„Боруссия“ Дортмунд выиграет Лигу чемпионов...когда нибудь»
Не Эго Ист
Не Эго Ист
10 мая в 21:41
Всё возможно.. ☝️
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 21:38
Да, с АТМ Облак там поймал КариУсРАЖ)) Три гола из четырёх мог спасать, но он в этом сезоне всегда такой, вообще не понимаю, как за пару сезонов топ-голкипер в Кариуса мог превратиться)

PS Правда, Кариус поднял планку, однажды сыграв за "Ньюкасл" в этом году и два гола себе забив по факту))
Dead Body 13
Dead Body 13
10 мая в 21:19
Что мы увидели, что им все перекладины обстучали, а они забили на контре?)

При всём уважении, РМ хорошо защищался против МС, только Доку своими нестандартными действиями умело взломал фланг Дани, что позволило сравнять и почти выиграть.

А и "Бавария", и "Боруссия" в ответках сыграли плохо, тот же Нойер, которого абсолютно незаслуженно ругают, оставил мюнхенцев в игре, взять один момент, когда он дважды после ударов Вини и Родриго в упор только спас. Да, обоим повезло и обе могли выиграть и пройти в финал, но на мега-везении с плохой обороной. У ПСЖ же 4 штанги)

Учитывая, что Вини в режим Бога вошел, у меня есть некие сомнения, что получится отскакивать в каждом матче.

Не знаю насчёт сложных матчей, она крупно влетала всем конкурентам в этом году) Только недавно "Ляйпциг" очередное непотребство с ними сделал.
Capral
Capral
10 мая в 21:18
Глупо сравнивать ПСЖ с Реалом. ПСЖ, в определенном смысле- команда элитных фраеров и пижонов. Очень сильная команда, с большим игровым запасом, великолепными футболистами. Но в игре с Дортмундом, всё её преимущество- разбилось о хорошо организованную игру соперника. Ничего оригинального, нового французы предложить не смогли, играли примитивно и шаблонно- в результате сенсационно вылетели.

Реал- команда совершенно противоположная, тренерская, где присутствует игровая мысль и не только общекомандная, но и персональная. Реал команда изобретательная, способная играть в разный футбол- в зависимости от соперника. Ну а про персоналии я уже не говорю- здесь каждый на своем месте.

Дортмунд- рабочая команда, играющая, с сугубо немецкой футбольной философией и организацией игры. Команда дисциплинированная, но как все немецкие команды- несколько примитивная и неспобная на высокую импровизацию и креатив. Хватит ли, Дортмунду, всего этого для победы над таким клубом как Реал, не уверен. Но и хоронить Боруссию не буду. Финал покажет- достоинства и недостатки обоих клубов...
allemz
allemz
10 мая в 21:13
Боруссия из около серьезных соперников обыграла только хаотичный Атлетико и беззубый ПСЖ, обстучавший n-раз штанги шмелей. С обеими командами Боруссия не выглядела безупречной, тоже со своими явными изъянами в игре. Как оказалось, у ее обоих соперников изъянов оказалось ещё больше.
Реал на опыте постарается надавить на болевые точки, перед глазами сливочных весь путь Боруссии в ЛЧ, анализируй не хочу
Elliada_
Elliada_
10 мая в 21:12
Ривалдо глупость сказал. Кто обыграет команду, за которой судейский корпус?
eleven LC
eleven LC
10 мая в 21:11
Ничего не имею против Боруссии но ЛЧ выиграет Реал!
Потому что Реал Мадрид финалы ЛЧ не проигрывает!
Colchoneros
Colchoneros
10 мая в 21:06
Вполне возможно что выиграет!
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 20:53
Все возможно конечно, но верится слабовато в это..)
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