1716296395

вчера, 15:59

«Ливерпуль» 1 июня возглавит Арне Слот.

По информации This is Anfield со ссылкой на The Athletic, клуб до выбора голландца всерьёз рассматривал варианты с назначением из «Атлетика» и рулевого сборной Италии . При этом отмечается, что фаворитом был именно наставник команды из «Бильбао».