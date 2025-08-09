Soccer.ru
«Ахмат» обыграл «Зенит» в первом матче под руководством Черчесова

вчера, 22:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ахмат» под руководством тренера Станислава Черчесова одолел «Зенит» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

На 30-й минуте игры случился автогол защитника «сине-бело-голубых» Ваньи Дркушича.

«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России (3 очка), «Зенит» идёт восьмым (5 баллов).

Termez Zidan
Termez Zidan ответ viv (раскрыть)
сегодня в 02:32
Зенит пусть ещё заберёт у нас вратаря Максименко и тогда точно юбилей удастся у питерцев
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 02:30
После поражения Спартака не смотрел этот матч. Но поздравляю болельщиков Ахмата с победой,молодцы,так держать дальше.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:55
    Шуня771
    Шуня771
    сегодня в 00:40
    Как не бывает дыма без огня и без пожара
    Так не проходит юбилей без юбиляра!)
    ИХМО!
    armeec_
    armeec_
    сегодня в 00:10
    Капрал, с 50летним стажем)) тебе адресовано.

    БЕДНЫЙ Макс, Семак убожество убивает его карьеру))
    Надо иметь мозги, Максу и его папаши, когда торговались за бабки в зенит, а не ныть теперь и устраивать истерики))
    viv
    viv
    сегодня в 00:00
    С такой игрой это столетие может оказаться ещё более провальным, чем прошлогоднее
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 23:42
    Ахмат с победой!
    Сделали подарок болельщикам!
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Так даже Галактионов правильно его использовал. В этом случае нет особой хитрости- всё очень просто: парень должен играть, исключительно на своей позиции и ничего другого. А его место на поле- позиция распасовщика. Но Семак, в силу своего убожества, решил парнем заткнуть все дыры, что обычно свойственно бездарям и лентяям... Вот и получилось, что Макс, просто устал бестолково гонять по полю. Отсюда и результат.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:36, ред.
    Витя, его ПРАВИЛЬНО использовал только Осинкин, а остальные "не понимают гения".
    Тяжело ему будет, ОХ, тяжело...
    Это как спартаковский Давыдов и многие другие, которые, имея ТОЛЬКО способности, но ОТЛИЧНУЮ прессу, самостоятельно надели себе корону и уже с короной на голове скатились кубарем вниз...
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Положение у меня удобное. Я на диване.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:28
    А ты не видел? Ты хотябы читай мои комментарии, чтобы не оказаться в неудобном положении.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 23:27
    Помогли по дружески ))
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Мы всего не знаем, но Макс не первый, кто возмущается работой Семака- это очевидно, А думать о том, что происходит в раздевалке Зенита, мне не хочется. С самого начала было ясно, что Глушенкова, Семак неправильно использует и это, непрuменно закончится конфликтом...
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Ты что-то писал про Глушенкова. Или не так?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Видать, это "молодое дарование" уже очень хорошо УШАТАЛО не только Семака, но и многих в раздевалке...
    КАК они с ним на поле взаимодействовать-то будут, испытывая ВЗАИМНОЕ ОТВРАЩЕНИЕ???
    А-а--а.. Вот то-то и оно...
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Ну и, что нового или оригинального ты написал? Почти всё тоже самое, я написал еще раньше...
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Приветствую, Володя!!!
    Ну, можно согласиться, а можно и подумать... Если Семак решил провести показательную порку в ущерб себе, то он- это сделал блестяще. Я считаю, что когда есть необходимость брать очки и выставить нужного игрока, то о звездности не думают. Я конечно не могу с уверенностью сказать, что выход Глушенкова обеспечил бы Зениту нужный результат, но даже не попробовать- просто тренерская глупость.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ kip-elev (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Дырку от бублика, а не Шарапова!(с)
    Сп62
    Сп62
    вчера в 23:14
    Хочу отметить характерные черты в игре команд, на мой взгляд, определившие результат матча. Ясно было, что территориальное преимущество будет на стороне Зенита и южане не стремились бросаться в отбор мяча. Они плассировались сопровождая соперника и сбивали этим самым скорость атаки соперника. Зениту ничего не оставалось делать, как пытаться добиться успеха за счёт навесов. Два рослых защитника Ахмата практически сняли все верховые подачи питерцев. Я не увидел ни одного забегания в атаках лидера, которые могли бы повернуть защитников лицом к воротам. Это уже чистая вина тренерского штаба. Надо поздравить Черчесова с удачным дебютом.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Привет, Витя!)
    Что касается "почему не выпустил Глушенкова", так у того, как и в Спартаке, наступила "звездная болезнь", а, это, вкупе с поганым характером -ВОНЮЧАЯ И ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ.
    По моему мнению, скоро его погонят из Зенита, поскольку в футбол играет НЕ один Глушенков, а, по крайней мере, ещё 10 человек в команде, и наличие одного "тошнотика" портит весь коллектив.
    Capral
    Capral ответ viv (раскрыть)
    вчера в 23:08
    А я не вижу ничего особенного, просто Зенит вернулся на своё привычное и законное место- в прекрасное и счастливое советское время...
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:05
    Ахмат с полностью заслуженной победой. Зенит не понял прошлогоднего намёка, за это мы ещё долго будем страдать
    sv_1969
    sv_1969 ответ kip-elev (раскрыть)
    вчера в 22:57
    Согласен!По крайней мере попытаются!
    viv
    viv
    вчера в 22:54
    Вовремя Ахмат поменял тренера, для Семака получился нежданчик и баранка после финального свистка,.
    Хорошо смотрится Зенит на 8 месте.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:53
      a-league
      a-league
      вчера в 22:53, ред.
      По образу и подобию Талалаева - пару игр и на дно таблицы
      112910415
      112910415
      вчера в 22:53
      Причина очевидна :
      мало купили бразильцев!
      d1metras
      d1metras
      вчера в 22:53
      рад за Саламыча! С победой! Идет к тому что юбилей снова отложат)))
      kip-elev
      kip-elev ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 22:52
      Зимой купят Батракова, чисто нагадить Локомотиву
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:51, ред.
      Ну почему же, как раз комментариев заслуживает- вопрос каких. Зря вы радовались неудачe Спартака. Я ведь вам говорил... Bсегда слушайте старших товарищей- они плохого не посоветуют.)))
