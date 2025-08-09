«Ахмат» обыграл «Зенит» в первом матче под руководством Черчесова

«Ахмат» под руководством тренера Станислава Черчесова одолел «Зенит» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).
На 30-й минуте игры случился автогол защитника «сине-бело-голубых» Ваньи Дркушича.
«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России (3 очка), «Зенит» идёт восьмым (5 баллов).
Сегодня Ахмат, как многие команды, играл "под эмоциональной встряской", вызванной сменой ГТ.
Не повезло Зениту: и так уже команда гниёт изнутри, так ещё и в Грозный после смены тренера приехали.
Стасик С ТРИУМФОМ вернулся в РПЛ.
P. S. Но в Спартаке он по прежнему ДАРОМ НЕ НУЖЕН!
А что же Зенит? Да ничего особенного. Держать всю игру бесполезного Соболя и не выставить единственную светлую мысль в организации игры Глушенкова- верх тренерской бездарности!!! Ни в одном из футбольных компонентов Зенит не переиграл своего оппонента. Кроме очередных навесов или прострелов, ничего нового не увидел... Спаcaют только дорогие индивидуальности Зенита, коих, в команде очень много, но ничего тренерского, по-прежнему не наблюдается- серая и безликая масса в лазурной форме.
Сегодня Ахмат молодец, по всем показателям переиграл грозного соперника!!! Как будет в дальнейшем- покажет время... Главного болельщика Ахмата Адама- с победой!!!)))
