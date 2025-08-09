«Манчестер Сити» остался без системообразующего игрока. Родри получил очередную травму

1754745094

сегодня, 16:11

Родри особенно нужен обновлённой команде.

«Сити» без Родри в прошлом сезоне – мрак

«Горожанам» уже приходилось играть без своего системообразующего футболиста. В игре против «Арсенала» – это вторая половина сентября – Родри получил разрыв крестов. Для испанского опорника это была вторая игра в чемпионате – и он выбыл на весь сезон. Футболист имел решающее влияние на цельность игры «горожан», прямым тому подтверждением стали результаты «небесно-голубых» без хавбека.

На свежих ногах «Ман Сити» ещё поддерживал привычный темп. В четырёх следующих турах команда только раз потеряла очки. Но вот далее «небесно-голубые» просто развалились. На отрезке с 10-го по 17-й тур «Сити» одержал только одну победу (3:0 с «Ноттингемом») – при этом опозорился с кризисными МЮ (1:2) и «Тоттенхэмом» (0:4), получил по носу от «Ливерпуля» и откатился на седьмую строчку.

Зимой постарались залатать дыры, взяв Гонсалеса в центр поля. И дела правда пошли на лад – удалось забраться обратно в топ-3. Но этому сопутствовал позорный групповой этап ЛЧ , вылет в промежуточном раунде от проблемного «Реала», поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.

Понятно, что такому глобальному спаду «Сити» помимо травмы Родри сопутствовали несколько факторов: короткая скамейка, большой средний возраст, спад стареющих лидеров. Но именно испанец был связующим звеном, которое может замаскировать другие слабости команды. Поэтому предложение от «Реала» о трансфере выглядит даже смешно.

Спорная альтернатива

Сначала перебивались тем, что есть. Когда поняли, что не работает, стали искать альтернативу. Временной заменой стал Нико Гонсалес – испанца привезли из «Порту» за 60 миллионов евро. Сразу было ясно, что это неполноценная альтернатива. Едва ли Гвардиола, который хотел видеть в команде Субименди в опорной зоне «Сити», согласился бы на меньшее. Просто с «Порту» договориться было бы проще, да и денег они бы потребовали меньше. А с решением проблемы в опорной зоне Нико был готов закрыть позицию ближе к атаке – стал бы преемником для КДБ.

Так что альтернатива годная, но временная. Поиск полноценной, видимо, отложили до лета – а может, вообще отказались от этой идеи. В межсезонье подписали Рейндерса из «Милана». Трансфер задавал вариативность – Пеп привык играть по схеме «4-2-3-1», а Тиджани хорошо бы вписался в пару к Родри. Плюс мог быть качественной временной заменой – когда испанцу понадобится отдых и в пару поставят возрастного Ковачича или переведут Рико Льюиса с фланга.

Но, опять же, всё познаётся в сравнении. Родри – первый выбор в опорную зону при любых раскладах. Наиболее близкая по качеству альтернатива – Мартин Субименди. Но его подхватил «Арсенал», а «Сити» пришлось поумерить аппетиты и согласиться на Рейндерса. Это менее очевидный вариант. Возможно, он и раскроется в том же объёме, но пока предпосылок не так много.

Начнут сезон без лидера. Для неокрепшей команды это удар под дых

Гвардиола сообщает:

Родри становится лучше, но еще на Клубном чемпионате мира он получил серьёзную травму в матче с «Аль-Хилялем». Он тренируется. Мы надеемся, что он будет полностью здоров и готов играть после паузы на матчи сборных в середине сентября.

Команда сильно обновится в новом сезоне. Кевин Де Брюйне и Кайл Уокер уже покинули «Сити». Это были ключевые элементы системы Гвардиолы. Гюндоган осел на скамейке, Силве уже 30 лет. Для команд Пепа это огромные изменения, на адаптацию к которым нужно немало времени.

В такой ситуации Родри нужен позарез. В игровом плане – потому, что это глубинный плеймейкер элитного уровня. Он связывает все нити игры, прокачивает своих партнёров и подчёркивает их сильные стороны. Адаптация новичков прошла бы гораздо проще, если бы с ними на поле был такой игрок. И в плане психологическом – это центр проекта Гвардиолы, обладатель «Золотого мяча». Проще говоря, непоколебимый авторитет. Все будут к нему прислушиваться – и особенно те, кто только пришёл в команду. Опытный опорник может направить, а это огромный козырь.

Так что потеря Родри на первые матчи сезона, когда новички только начнут сыгрываться, – это очень больно.

Особенно тяжёлый сезон

Мерсисайдцы понимают, что взяли титул на просадке конкурентов – и чтобы биться с их оптимальными составами на равных, нужно качественное усиление. Со стороны «канониров» последовал очередной широкий шаг к борьбе за титул.

Так, «Ливерпуль» закупается топ-исполнителями (Вирц в центр поля, Экитике на острие – ещё хотят Исака), плюс закрывают проблемные зоны (Фримпонг и Керкеж на фланги обороны). «Арсенал» решил давнюю проблему с элитным форвардом (взял Дьёкереша), плюс нашёл своего Родри – перехватил Субименди у «Сити», привёз игроков для качественной ротации. Уже эта парочка в их нынешнем состоянии не простит ни одной ошибки.

А ведь речь ещё не заходила об остальных. Ещё есть «Челси», который вернулся в ЛЧ и на бумаге готов конкурировать за трофей. В «Ньюкасле» намечается пожар – но если всё обойдётся это тоже претендент на первую тройку. От МЮ с «Тоттенхэмом» вообще непонятно чего ожидать – при этом команды с такими ресурсами способны отбирать очки у «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала».

Так что конкуренция дикая – и цена отсутствия Родри возрастёт многократно.