Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Лапорта по-прежнему намерен уволить Хави

вчера, 10:01

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему считает, что для клуба лучше всего, чтобы главный тренер Хави покинул его. Он придерживается подхода, который беспокоил его уже несколько дней, из-за комментариев и спортивных решений тренера, которые его не устраивали, и которые стали конкретными после пресс-конференции в среду на прошлой неделе. Лапорта считает, что Хави недостаточно уверен в команде и что необходимы перемены на тренерской скамейке.

Несмотря на встречу, которую президент и главный тренер провели в воскресенье на «Монжуике» после матча с «Райо Вальекано», функционер не изменил своего мнения и считает, что проекту нужен наставник, который слепо верит в команду и в способность выигрывать титулы и конкурировать с большими европейскими клубами. Поэтому Лапорта остаётся непреклонным и считает, что Хави не должен возглавлять «Барселону» в сезоне 2024/2025, хотя он утвердил его в этой должности менее месяца назад.

Победа над «Райо Вальекано» и завоевание второго места в таблице, которое позволяет сыграть в Суперкубке, не меняет позиции президента каталонцев по данному вопросу. Но из его окружения и из клуба никто не исключает, что Лапорта изменит своё мнение в ближайшие дни. Хави и президент встретятся через неделю, после матча с «Севильей» (26 мая). Возможно поддержка 44-летнего специалиста со стороны болельщиков заставит президента отказаться от идеи его увольнения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера
Сегодня, 01:00
СлухиСын Анчелотти может возглавить «Ренн»
Сегодня, 00:41
СлухиТухель хочет вернуться в «Челси»
Сегодня, 00:29
СлухиПочеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:14
СлухиНеста или Пирло могут получить работу в «Монце»
Вчера, 22:31
СлухиФлик может возглавить «Челси»
Вчера, 22:19
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
Каждое утро Лапорта встаёт с намерением уволить Хави и каждый вечер откладывает это до утра.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:44
Хави не мог отказаться от неустойки, если бы уходил сам, так как неустойка выплачивается только если клуб разрывает договор с тренером в одностороннем порядке, то есть увольняет. Эти все высказывания были или выдумками журналистов или тупостью самого Хави. А вообще, конечно знатные клоуны, что Лапорта, что Хави, первый вместо того чтобы спокойно себе отпустить недотренера-истеричку, уговорил остаться и теперь "приклеился" на 20 млн неустойки, а второй мало того, что полностью провалился как тренер, так ещё и приобрёл репутацию ненадёжного, неуравновешенного "специалиста", с которым теперь вряд ли захочет иметь дело какой-то более или менее нормальный клуб. Уникальная парочка, один другого стоит.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 15:25
да надо оставлять, дать еще шанс!! ну ведь в прошлом сезоне выиграл же ла-лигу, хотя там Реал больше позволил!!
альсато
альсато
вчера в 14:38
а разве не уволили еще?)))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:51
Лпрта,Хави,Деку главные проблемы Барсы.Лапорта,как будто не знал Хави.Уходил бесплатно,но уговорил остаться,а сейчас уговоривать будет уйти бесплатно но Хави уже бесплатно не уйдет.
Бартомеу,Лапорта отстойи оба,поэтому надо,чтобы Перес стал президентом Барсы и Реала
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 11:35
Нынешнюю Барселону кардинально может изменить только Гвардиола.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:50
Лапорта прямо "гений". Сначала уговорил Хави остаться, хотя он хотел уйти и даже отказался от неустойки, а теперь увольняет и теперь Лапорте придется выплатить ему 20 млн, которых у Барселоны нет. Это не говоря еще о поиске нового тренера. Возможно, чтобы переманить нового тренера, нужно будет выплатить отступные его клубу. А еще зарплата и деньги на трансферы. Вряд ли новый тренер будет играть с теми, что есть. Лучше бы расплатились с МС за Феррана, чем так бесцельно тратить деньги.
Сатрап
Сатрап
вчера в 10:47, ред.
Через тонны слов и интервью функционеров постепенно проступает реальность Барселоны, о которой начинают говорить уже все вокруг, даже далекие от Испании люди - в Барселоне революция Лапорты, который с самого начала своего правления клубом подминает все вопросы власти под себя лично. Ему все равно что будет с клубом, потому что его идея в том, что с клубом все будет хорошо если все вокруг Лапорты - поддакивают Лапорте и никогда его не критикуют. Он уже насменял кучу постов в клубе включая назначение невнятного Деку спортивным директором только ради его постоянного согласия с Лапортой и все его назначенцы объединены именно этим "всегда за".
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:12
Найти и принять решение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 