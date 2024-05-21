Лапорта по-прежнему намерен уволить Хави

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вчера, 10:01

Президент «Барселоны» по-прежнему считает, что для клуба лучше всего, чтобы главный тренер покинул его. Он придерживается подхода, который беспокоил его уже несколько дней, из-за комментариев и спортивных решений тренера, которые его не устраивали, и которые стали конкретными после пресс-конференции в среду на прошлой неделе. Лапорта считает, что Хави недостаточно уверен в команде и что необходимы перемены на тренерской скамейке.

Несмотря на встречу, которую президент и главный тренер провели в воскресенье на «Монжуике» после матча с «Райо Вальекано», функционер не изменил своего мнения и считает, что проекту нужен наставник, который слепо верит в команду и в способность выигрывать титулы и конкурировать с большими европейскими клубами. Поэтому Лапорта остаётся непреклонным и считает, что Хави не должен возглавлять «Барселону» в сезоне 2024/2025, хотя он утвердил его в этой должности менее месяца назад.

Победа над «Райо Вальекано» и завоевание второго места в таблице, которое позволяет сыграть в Суперкубке, не меняет позиции президента каталонцев по данному вопросу. Но из его окружения и из клуба никто не исключает, что Лапорта изменит своё мнение в ближайшие дни. Хави и президент встретятся через неделю, после матча с «Севильей» (26 мая). Возможно поддержка 44-летнего специалиста со стороны болельщиков заставит президента отказаться от идеи его увольнения.