Семак провёл 300-й матч во главе «Зенита»

1754773740

сегодня, 00:09

Главный тренер «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1) достиг отметки в 300 матчей на посту наставника «сине-бело-голубых».

Первые две игры под руководством Семак, когда он временно исполнял обязанности тренера, состоялись в марте 2014 года: команда уступила ЦСКА (0:1) и выиграла у дортмундской «Боруссии» (2:1).

На постоянной основе Семак вернулся в команду 29 мая 2018 года.

По количеству матчей на посту главного тренера «Зенита» он уступает только Юрию Морозову (323 игры), но является рекордсменом клуба по числу побед (182).