Семак провёл 300-й матч во главе «Зенита»

сегодня, 00:09
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1) достиг отметки в 300 матчей на посту наставника «сине-бело-голубых».

Первые две игры под руководством Семак, когда он временно исполнял обязанности тренера, состоялись в марте 2014 года: команда уступила ЦСКА (0:1) и выиграла у дортмундской «Боруссии» (2:1).

На постоянной основе Семак вернулся в команду 29 мая 2018 года.

По количеству матчей на посту главного тренера «Зенита» он уступает только Юрию Морозову (323 игры), но является рекордсменом клуба по числу побед (182).

Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:35
Молодец )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:49
История красивых цифр.
Goger90
Goger90
сегодня в 01:28
300 матч Семака переносится на следующий тур.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Как всегда- на своём высоком уровне. Планку держит, даже в юбилейные годы и матчи!!! Вот, что значит- стабильность признак класса!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:17
Ах-ах...
Такая ДАТА и такой КОНФУЗ.)
armeec_
armeec_
сегодня в 00:14
Действительно, семак походу уже "300"тый в зените)))
Гость
