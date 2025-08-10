Семак провёл 300-й матч во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1) достиг отметки в 300 матчей на посту наставника «сине-бело-голубых».
Первые две игры под руководством Семак, когда он временно исполнял обязанности тренера, состоялись в марте 2014 года: команда уступила ЦСКА (0:1) и выиграла у дортмундской «Боруссии» (2:1).
На постоянной основе Семак вернулся в команду 29 мая 2018 года.
По количеству матчей на посту главного тренера «Зенита» он уступает только Юрию Морозову (323 игры), но является рекордсменом клуба по числу побед (182).
Такая ДАТА и такой КОНФУЗ.)
