Черчесов — о победе над «Зенитом»: «Радоваться пока нечему»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.
Победа Ахмата не стала для меня откровением: и с точки зрения, умения чабана находить противоядие против Зенита, ну и конечно- отвратительная игра самого Зенита...
