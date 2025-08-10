Soccer.ru
Черчесов — о победе над «Зенитом»: «Радоваться пока нечему»

сегодня, 00:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:46
Чуть-чуть можно и порадоваться, совсем немного.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:33
Виктор приветствую! Посоветуй тренера с Германии, Флика не беспокой, я с ним уже разговаривал…😂
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
Красавчик Стас , утёр нос филиальчику Газпрома ☝️😉
Capral
Capral
сегодня в 00:17
Да ладно, нечему. Сам то, наверное, из штанов выпрыгнул после победы.))) Вполне себе достойный матч, с множеством игровых достоинств у Ахмата. Зенит, в любом качестве и в любом виде всегда соперник опасный, а раненный, как сейчас- опасен вдвойне... Другое дело, что после такой победы может быть ожидаемый спад. Такое обычно случается, даже с командами классными. Отдано много сил, особенно моральных, которыx, на первый взгляд не видно. С одной стороны- радость победы, с другой опусташенность, после такой игры. Вобщем, посмотрим, понаблюдаем...
Победа Ахмата не стала для меня откровением: и с точки зрения, умения чабана находить противоядие против Зенита, ну и конечно- отвратительная игра самого Зенита...
Гость
