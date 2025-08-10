Soccer.ru
«Реал» внедрил искуственный интелект для предотвращения травм футболистов

сегодня, 01:13

Летом мадридский «Реал» привлек сооснователей стартапа ThermoHuman — Хавьера Арнаиса и Исмаэля Фернандеса — для внедрения технологии, направленной на предотвращение травм у игроков.

Эта технология основана на анализе изображений, полученных с помощью искусственного интеллекта, который выявляет асимметрию и тепловые дисбалансы в теле, позволяя оценить риск травм.

Хотя метод не является диагностическим, он помогает анализировать перегрузки и несоответствия в физическом состоянии спортсменов.

Ранее информацию вводили вручную, но теперь программное обеспечение ThermoHuman обрабатывает данные мгновенно, сравнивает их и предоставляет рекомендации, что значительно повышает эффективность и экономит время при анализе состояния футболистов.

Реал
Перевод с lequipe.fr
