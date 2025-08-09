«Локомотив» обыграл «Спартак», Батраков оформил хет-трик

«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2) в матче 4-го тура РПЛ.
На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 26-й минуте Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 49-й минуте Дмитрий Воробьёв снова вывел «Локомотив» вперед. На 78-й минуте Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 79-й минуте Батраков оформил дубль, а на 86-й минуте — хет-трик.
«Локомотив» идёт на 1-м месте (12 очков), «Спартак» занимает 11-е место (4 очка).
Локо с победой, четвертой к ряду победой и уверенному лидерству в чемпионате! Батраков талантище, главное не словить звезду и не гнаться за большими деньгами, а продолжать работать и развиваться!
Не сказал бы что Спартак мёртв, но вот чего то не хватает красно-белым!
Очень понравился Дмитриев. Удивили, как и комментаторов, замены Станковича, но, как болельщик Локо, я рад этим заменам.
Ну что, есть надежда на долгожданное чемпионство любимого клуба. Тем более очень радует, что это самый русский клуб. Всех с 4 победой к ряду в новом сезоне!
