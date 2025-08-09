Soccer.ru
«Локомотив» обыграл «Спартак», Батраков оформил хет-трик

вчера, 20:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2) в матче 4-го тура РПЛ.

На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 26-й минуте Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 49-й минуте Дмитрий Воробьёв снова вывел «Локомотив» вперед. На 78-й минуте Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 79-й минуте Батраков оформил дубль, а на 86-й минуте — хет-трик.

«Локомотив» идёт на 1-м месте (12 очков), «Спартак» занимает 11-е место (4 очка).

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:19, ред.
А я люблю спорт и в частности футбол...
Не испытываю в отличии от вас ни к кому презрения....
Мне футбол дарит радость и удовольствие вне зависимости от результатов....кто то успешней сейчас...кто то потом.........и тем более не могу себе позволить как вы вешать ярлыки..."презираю"..."лентяй"....
Поздравляю вас с очередным самоутверждением что вы "не ошиблись"....вам наверное это очень важно...
На ваш этот комментарий не к чему было тратить столько букв и слов....написали бы короче "Я-хороший, Семак плохой"......без лишней драматургии...

Да и не пора ли отстать уже от Семака....хороший парень...и в мыслях своих он не претендовал на тренерский гений....обычный заложник ситуации....с достаточно успешным трудоустройством....и неплохим КПД....13 титулов за 7 сезонов....интригу в чемпионате держит....в отличии от всяких Баварий-ПСЖ....на работу ходит исправно...не прогуливает...на бровке как правило чисто одет ,опрятен....контракт длиннее длинного....назовите ешё хоть одного тренера который 8 сезонов без отрыва тренирует команду РПЛ...а значит пользуется уважением и доверием у руководства.....какой же он лентяй ??
Конечно ему посложнее чем остальным по ряду обстоятельств...это же спорт ...тут нельзя раз одеть корону и носить....каждый норовит её на себя примерить....чтож это было бы если бы он постоянно всегда побеждал...и своим приелось бы и чужим посудачить о "презрении" и "лентяйстве" не удалось бы....он же никакой нибудь там жадный до гегемонства тренер Баварий-ПСЖ...
А так вроде как и не скучно...даже наоборот...интересно...как он выберется из "худшего старта сезона с 2008 года"....)))

Как то добрее надо быть....
Охота пожелать вам всех благ.....побольше юмора и позитива.....
Ладно пора закругляться.....поздно уже...
Случайно заглянул на ветку торжества Батракова за Локомотив...а тут опять "Какой Семак плохой"...)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:45
Как видно, я снова в Семаке не ошибся...)))
И ненависти у меня к нему нет, есть только презрение, как к несостоявшемуся тренеру-лентяю.
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:14
Для того, что бы оценивать игрока, надо регулярно смотреть российский футбол, а не раз в год.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:48
Без комментариев.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 23:43
Наверное стоит искать испаноговорящего тренера, учитывая сколько таких игроков в команде.
Можно очередной том выпускать как убивали Спартак.
Ну и хочется, что бы гения, который продлил контракт с сербом с позором прогнали по улицам Москвы, как Серсею Ланнистер.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 23:39
И по Максименко надо уже решать. Это дыра, которая давно заслуживает скамейки.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 23:34, ред.
Не ну если уже комментатор уровня чердака задаёт правильные вопросы к Станку по управлению игры, то тут вообще не о чем говорить. Он убирает одного из лучших игроков Маркиньоса с поля и продолжает весь матч держать на поле абсолютно провалившего матч Солари, который даже не потянул примитивного футбола с простыми с навесами и прострелами, т.к. аргентинец просто не мог доставить мяч в штрафную.
Сербу кого не купи результата не будет. Он сам не понимает во что играть и кого как использовать на поле. Мне жаль Жедсона, который х.. пойми куда и к кому приехал.
И, наверное, всё-таки матч с ЛОКО это не место для экспериментов, что бы в нём пробовать новую схему.
Браво Батраков!!! Давно не видел такого большого таланта в российском футболе. Главное ему в зенитушку не попасть и не сбавлять.
brokoper
brokoper ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 23:31
В смысле один раз показал? Вероятно вы видите игру Батракова только когда со Спартаком играют?!
Последняя победа над Спартаком? Однако...прямо Ванга
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:02
Браво Ахмат...!!!... Браво Саламыч...!...)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 22:47
    iBragim2102
    iBragim2102
    вчера в 22:27
    Спартак чемпион!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 22:13
    У Спартака всё стабильно)
    nikolah
    nikolah ответ Termez Zidan (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Он и в том сезоне показывал, я свое мнение не формировал на основе одной игры)
    Касательно Спартака да, сегодня действительно его может обыграть каждый.
    амурец
    амурец
    вчера в 21:51
    Локо с победой
    xw67sfqt5b7q
    xw67sfqt5b7q
    вчера в 21:36
    Просто позорище!!! Бедные братья Старостины и Федя Черенков в гробах переворачиваются от такой игры ! Гнать поганой метлой всех этих долларовых миллионеров... 10 россиян и один иностранец поиздевались над "народной" командой! А про Максименко вообще слов нет...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:18
    Ну что ,тупая сербская бычара ? Забирай с собой Бабича , Литвинова , Умярова , Денисова , Хлусевича , Заболотного , Солари с Гарсией , и ,особенно, своего любимого толстозадого голкипера Максименко , и вали спасать какой-нибудь Ференцварош !!!! Обидно то , что уже после 4-го тура , понимаешь ,что сезон проср....ли !!!!! Очень обидно !!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Истину глаголишь, Друг мой.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:12, ред.
    Я не приписываю, говорю, только то, что вижу.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Не надо мне приписывать то чего у меня нету...

    У меня полно других достоинств...кроме приписываемых вами....
    Ben29
    Ben29
    вчера в 21:08
    Хоть и болею за Краснодар, как же рад за Локо , на поле почти все молодые русские пацаны раскатывают дорогостоящих копченых . Есть еще вера в будущее российского футбола , просто красавчики
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:04
    Чегой-то подумалось:
    Если уж ИГРА у команды сейчас - полное беспросаетное 62о, то, может быть, хоть публику начнут развлекать?
    Для ЭТОГО, в дополнение к борову, предлагаю вертать взад кого-то из попрыгунчиков - тедескина или рыжего.
    Представляете, какой эффект во время матча на контрасте?
    Одни сидит на скамейке, обхватив бестолковку руками или орет и драться лезет, а вокруг него второй - прыгает, прыгает, прыгает, как шимпанзе...
    Каждый матч Спартака был бы незабываемым зрелищем!))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:01, ред.
    А че его гнать ? Посредственный игрочишка, стреляющий раз в год, как палка , весящая на стене. Ничего выдающегося или иного из ряда вон... Посредственная техника , антропометрия и игровое мышление. Никому он в Европе нахрен не нужен. Спартаку хет трик воткнул ? Ну так с такими баранами как в Лукойле, - сам бог велел.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 20:54, ред.
    зрелищную игру мы посмотрели, не согласен с теми, кто считает, что Батраков провёл выдающийся матч хет - трик Лёши сегодня был имени Сашки Максименко...первый мяч все видели, просто стыд вратарской школы от Санька. только Барко сравнял с пенальти ( вообще не нужно просматривать считаю такие моменты, весь рпл превращается в разбор кто кому ткнул или проткнул, была ли рука и тд. пенальти должны быть 100%, футбол контактный вид спорта, а не балет) так сразу как и против акрона Спартак пропустил от Батракова, который с ростом 168см делает дубль головой. дело не в росте и не в идиальной подачи Зелимхана Бакаева во ВРАТАРСКУЮ площадь Максименко, которой как " мешок" стоит на линии и даже не пытается сыграть на выходе и прочитать момент заранее ( мяч летел долго, подача от Бакаева была мягкая и любой вратарь просто ОБЯЗАН играть такие мячи на выходе) четвёртый чуть не щёчкой положил Батраков метров с 18ти🤦‍♂️ даже когда локо забивал второй гол со штрафного и накосячила вся оборона кто им должен был подсказывать находясь лицом к моменту?? вратарь должен руководить своей обороной!!! поэтому считаю восторженые оценки полузащитника локомотива сегодня не совсем заслужены...убрали Денисова из состава, Зобнина, Хлусевич отбывал дисквалификацию...осталось выгнать из Спартака Максименко и его бесталкового тренера!!! даже комментаторы матч тв не понимали замен Маркиньоса и Мартинса ( когда Марки мог перейти на правый фланг вместо Солари, вместо Мартинса можно было заменить Жадсона Фернандеса) состав у нас считаю не сильно слабее чем у зенита и явно посильнее чем у локомотива, только тренер так и не понял чего он хочет от футболистов, есть русский костяк " косячников" ( Зобнин, Хлусевич, Денисов, Литвинов и Максименко) на следующей недели должен пройти мед осмотр для Спартака Самошников, нужно ещё забирать вместе с ним у локо и Лантратова!!! он потерял место в составе, думаю будет не против перейти в московский Спартак. ждём смену тренера и покупку правого защитника и вратаря. вперёд Спартак!!!❤🤍
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Не надо скрывать свою ненависть к Спартаку, она слишком очевидна. Не припомню, чтобы вы так часто поздравляли другие команды.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Я поздравил Локомотив....
    Уступивших не комментировал......так как неизвестно как там Семак против Черчесова сыграет...)))
    Насчёт нелюбви к какой либо команде - ваш вымысел.....
    Да и мой редкий безобидный троллинг никогда не бывает сопряжён с ненавистью...
    В отличии от вашей "любви" к Семаку....Газпрому...Зениту....
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 20:45
    С победой Локо.Батракова с хет-триком!Нету химии какой то в команде.Кто в лес,кто по дрова.Как лебедь,рак и щука.А ведь материал и исполнители то хорошии в команде.Нужен кто то,типа Карреры)Дмитриев второй матч впечатляет настырностью своей.Хочет в основу.Ладно,едем дальше.А дальше Зенит и по ходу прощание со Станковичем.Но это лишь догадки.Всем добра!
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ z9rtfuk72jz3 (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Крупная победа начинается с разницей от 3 мячей. А здесь всего 2...
    Capral
    Capral
    вчера в 20:45
    фАртит.
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 20:43
    Батраку пока фортит.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:39
    ТЕЗИСНО выскажу своё мнение о том, что видел:
    1. Боров, предвидя скорую отставку, действует по принципу: "Горит сарай - гори и хата", одновременно работая над диссертацией " Как запутать соперника, одновременно по ходу матча заменив ЛУЧШИХ игроков, и влияние на качество и становление игры команды постоянной смены расстановки игроков на каждый матч"
    ГИГАНТ МЫСЛИ, епрст...
    Максимку нужно НЕ в запас, а гнать из Спартака!
    ГЕНИАЛЬНАЯ ФРАЗА кого-то из комментаторов на 90+ минуте: "Внимание! Станкоаич начал подозревать, что с Солари что-то не так".))
    По зрелищности матч - полное 62о: уйма технического брака и, в основном, пешеходная скорость.
    Маркиньос, Мартинс, Батраков и Дмитриев - светлые лучики всей этой невозможной тягомотины.
