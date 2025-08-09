«Локомотив» обыграл «Спартак», Батраков оформил хет-трик

1754758837

вчера, 20:00

«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2) в матче 4-го тура РПЛ .

На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 26-й минуте Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 49-й минуте Дмитрий Воробьёв снова вывел «Локомотив» вперед. На 78-й минуте Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 79-й минуте Батраков оформил дубль, а на 86-й минуте — хет-трик.

«Локомотив» идёт на 1-м месте (12 очков), «Спартак» занимает 11-е место (4 очка).