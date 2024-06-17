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Хвича: «В Москве жил в учебном центре. Это было немного страшное место»

вчера, 21:48

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о первом времени жизни в России.

Я приехал в Россию. Москва. Мне 17, почти 18. Очень молодой. И совсем один. Мои родители нервничают. Мой отец очень волнуется. И мне было тяжело. Я немного в стрессе из-за того, что оставил семью.

Но когда я начинал тренироваться, спрашивал себя: «Зачем я сюда приехал?» Моя фамилия написана на футболке, поэтому я должен работать на свою семью. Не только на себя. Я не могу их разочаровать. Нужно, чтобы они гордились мной.

Поэтому я сказал себе: «Работай усердно».

Там был грузин Саба Квирквелия, и он мне очень помогал. Помогал с другими игроками, иногда водил меня с собой поесть, иногда защищал. И после того как я начал играть, тренер меня по-настоящему полюбил. Я его очень уважаю, потому что там я сильно вырос — физически, умственно и даже личностно.

Но было одиноко. Я жил в учебном центре. Не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в другом месте. Я был там один. Ходил есть в одиночестве. Это было немного страшное место! Я не шучу! Оно находилось в глухом лесу, и гулять выйти нельзя, так как там были собаки и тому подобное. Каждую секунду я находился в учебном центре. Я не ездил в центр Москвы. Никуда.

Ночью в учебном центре не было света. Когда я шёл на тренировку, иногда такое бывало ночью, но я всё равно работал. Дополнительная работа. Но не было света. А иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте.

И этот парень, он был хорошим человеком. Каждый раз он говорил: «Заканчивай, ладно?»

Но делать было нечего. Я не мог ничего делать. Думал только о футболе. Поэтому работал по ночам, каждую ночь.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 11:09
Господа, переведите правильно и никакого недопонимания не возникнет. Под "учебным центром" имеется в виду "тренировочная база" Локомотива. Кварацхелия жил на базе, хотя ни один игрок не использовал базу как квартиру для проживания. То есть ни его агент, ни родители, ни самое забавное - клуб, вообще не задумывались и не проработали вопрос перед трансфером, куда поместить маленького Хвичу, который боялся темноты как в мультфильме "ежик в тумане". "Ой мимо пролетает огромная сова! А нет, подумал ежик, это всего лишь охранник тренировочной базы Локо. Хорошо, он появился рядом, большой, страшный, с испуганной мордой - он никогда не видел на базе никого, кто согласился бы на ней жить".
cska1948
cska1948
сегодня в 09:32
"...Поэтому работал по ночам, каждую ночь."
----------------
А спал когда?
r8d6yagj5bt3
r8d6yagj5bt3
сегодня в 07:37
Боялись по ночам вместе с охранником...
Байки из склепа.
Predator94
Predator94
вчера в 23:41
Иногда лучше так для прогресса, чем тусоваться ночью не пойми с кем
Capral
Capral
вчера в 23:06
Совершенно бестолковое интервью, да еще так много. Начал читать, но скоро понял, что дальше будет, как в сказке- всё страшнее, поэтому бросил...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:21
что за детский лепет.
надеюсь, что не разведется с женой.
uxewqf343z4g
uxewqf343z4g
вчера в 21:54
Теперь можно всё и всех хаить
v3f9wd24uccs
v3f9wd24uccs
вчера в 21:51
Ну ведь брешет. Ещё бы сказал, что медведи косяками вокруг базы ходили....
Гость
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