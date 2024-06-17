Хвича: «В Москве жил в учебном центре. Это было немного страшное место»

Нападающий «Наполи» рассказал о первом времени жизни в России.

Я приехал в Россию. Москва. Мне 17, почти 18. Очень молодой. И совсем один. Мои родители нервничают. Мой отец очень волнуется. И мне было тяжело. Я немного в стрессе из-за того, что оставил семью.

Но когда я начинал тренироваться, спрашивал себя: «Зачем я сюда приехал?» Моя фамилия написана на футболке, поэтому я должен работать на свою семью. Не только на себя. Я не могу их разочаровать. Нужно, чтобы они гордились мной.

Поэтому я сказал себе: «Работай усердно».

Там был грузин Саба Квирквелия, и он мне очень помогал. Помогал с другими игроками, иногда водил меня с собой поесть, иногда защищал. И после того как я начал играть, тренер меня по-настоящему полюбил. Я его очень уважаю, потому что там я сильно вырос — физически, умственно и даже личностно.

Но было одиноко. Я жил в учебном центре. Не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в другом месте. Я был там один. Ходил есть в одиночестве. Это было немного страшное место! Я не шучу! Оно находилось в глухом лесу, и гулять выйти нельзя, так как там были собаки и тому подобное. Каждую секунду я находился в учебном центре. Я не ездил в центр Москвы. Никуда.

Ночью в учебном центре не было света. Когда я шёл на тренировку, иногда такое бывало ночью, но я всё равно работал. Дополнительная работа. Но не было света. А иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте.

И этот парень, он был хорошим человеком. Каждый раз он говорил: «Заканчивай, ладно?»

Но делать было нечего. Я не мог ничего делать. Думал только о футболе. Поэтому работал по ночам, каждую ночь.