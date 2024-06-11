Венгер рассказал о приглашении Мбаппе в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» рассказал о попытках пригласить в стан «канониров» нападающего «Реала» :

Я ездил к его родителям и пытался убедить их. В то время он был очень скромным, даже когда люди начинали просить у него его первые автографы в «Монако». В начале карьеры на тебя не оказывают большого давления, им удалось убедить его продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет комфортнее, чем в «Арсенале», «Ливерпуле» и «Реале». Сейчас можно сказать, что его родители дали ему хороший совет и он принял правильное решение.