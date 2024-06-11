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Венгер рассказал о приглашении Мбаппе в «Арсенал»

сегодня, 01:01

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках пригласить в стан «канониров» нападающего «Реала» Килиана Мбаппе:

Я ездил к его родителям и пытался убедить их. В то время он был очень скромным, даже когда люди начинали просить у него его первые автографы в «Монако». В начале карьеры на тебя не оказывают большого давления, им удалось убедить его продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет комфортнее, чем в «Арсенале», «Ливерпуле» и «Реале». Сейчас можно сказать, что его родители дали ему хороший совет и он принял правильное решение.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:03
А вот и фото, где Арсен пытается переманить Мбаппе в Арсенал:
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:07
В Арсенале бы он зажег и стал бы вторым Анри
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:09
Как говорится, чему быть, того не миновать ! Прикатился в Реал !
ABir
ABir
сегодня в 08:03
По Молодости в Монако действительно классно.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:53
Даже не смешно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:37
Что теперь об этом вспоминать, он уже в Реале...
d8yhnjaak2m2
d8yhnjaak2m2
сегодня в 07:34
Зря не послушал Венгера, уже бы человеком стал
Вещий
Вещий
сегодня в 07:18
Венгер умел работать с молодежью
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:04
Это просто легенда
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