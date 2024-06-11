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Юран мог перейти в «Ливерпуль»

вчера, 11:53

Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во время игровой карьеры.

«Арсенал» — самый статусный клуб, куда я мог перейти? Нет. Пожалуй, «Ливерпуль». Именно туда я должен был уезжать из киевского «Динамо». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как «Бенфика» предложила за меня больше денег.

Жалел ли потом о таком повороте? Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:23, ред.
В его время играли ярчайшие звёзды советского футбола, которые были желанны в любом европейском клубе, в том числе ведущем. Они своей игрой прославляли страну, в которой родились и играли. Честь и хвала им за это. А я благодарен за это ребятам и в их числе С.Юрану.
Помню, как Франца Беккенбауэра окружили журналисты, чтобы взять у него интервью, а он, когда узнал, что среди них присутствует российский, предпочёл его остальным и начал отвечать в первую очередь на его вопросы, отдавая тем самым уважение представителю страны, в которой родился Л.И.Яшин. Он прямо так об этом и сказал. А затем уже предоставил это право остальным.
adekvat
adekvat
вчера в 13:56
Сейчас все наоборот.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:46
По-моему он рассказывал это в гостях у Сычёва с Казанским
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:23
Юран бы и в "Ливерпуле" не затерялся. Яркий, скоростной, оригинальный и непредсказуемый форвард был.
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