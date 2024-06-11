Юран мог перейти в «Ливерпуль»

Экс-тренер «Пари НН» рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во время игровой карьеры.

«Арсенал» — самый статусный клуб, куда я мог перейти? Нет. Пожалуй, «Ливерпуль». Именно туда я должен был уезжать из киевского «Динамо». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как «Бенфика» предложила за меня больше денег.

Жалел ли потом о таком повороте? Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали.