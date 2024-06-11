Юран мог перейти в «Ливерпуль»

Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во время игровой карьеры.
«Арсенал» — самый статусный клуб, куда я мог перейти? Нет. Пожалуй, «Ливерпуль». Именно туда я должен был уезжать из киевского «Динамо». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как «Бенфика» предложила за меня больше денег.
Жалел ли потом о таком повороте? Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали.
Помню, как Франца Беккенбауэра окружили журналисты, чтобы взять у него интервью, а он, когда узнал, что среди них присутствует российский, предпочёл его остальным и начал отвечать в первую очередь на его вопросы, отдавая тем самым уважение представителю страны, в которой родился Л.И.Яшин. Он прямо так об этом и сказал. А затем уже предоставил это право остальным.
Помню, как Франца Беккенбауэра окружили журналисты, чтобы взять у него интервью, а он, когда узнал, что среди них присутствует российский, предпочёл его остальным и начал отвечать в первую очередь на его вопросы, отдавая тем самым уважение представителю страны, в которой родился Л.И.Яшин. Он прямо так об этом и сказал. А затем уже предоставил это право остальным.