Победы Греции и Дании, смелый пенальти Паненки. Великие моменты чемпионатов Европы

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сегодня, 00:07

Вспоминаем уникальные мгновения и успехи.

Триумф Греции на Евро-2004

Юному фанату сложно поверить, что Греция выигрывала чемпионат Европы. Сенсация случилась двадцать лет назад. Последний матч на турнире в Португалии повторял первую игру. Хозяева дрались против Греции. В первом случае победили фаворитов 2:1, а в финале команда немца Рехагеля дождалась гола высокого нападающего Харистеаса, а растерянные Фигу, Роналду и Деку просто смотрели, как в Лиссабоне у них воруют мечту всей Португалии. Ставка на рациональный футбол сыграла, греки потом не работали четыре года – праздновали.

Сенсационная победа Дании

Ещё один большой случайный сюрприз. Югославию отстранили от Евро-1992. Поэтому тренеру Меллеру-Нильсену пришлось срочно обзванивать курорты, где загорали его футболисты. Датчане не были слабой командой, но в те времена в финальной части турнира было всего восемь команд. Серьезный отбор, гости из Копенгагена считались аутсайдерами в Швеции. Вместе с хозяевами выбили Францию и Англию из турнира на групповом этапе, а потом прошли голландцев и немцев. Петер Шмейхель стал легендой футбола на том турнире.

Тот самый удар ван Бастена

За четыре года до сенсации в исполнении Дании могла выиграть советская команда. Вернее, «спартаковец» Дасаев плюс киевские «динамовцы», ведь в финальной части Евро-1988 тренер Лобановский использовал 11 футболистов базового клуба сборной. Забрались на высшую планку с финала в 1972 году, но допустили в финале против Нидерландов прославленного Михелса обидные ошибки. Дасаев пропустил после невероятного удара великого Марко ван Бастена с острейшего угла. Невезучие голландцы изменили привычке уступать в финалах.

Великое пижонство Паненки

Уроженец Праги и легенда клуба «Богемианс» был толковым полузащитником. Раскрылся поздно, но в финале против немцев в 1976-м году двадцативосьмилетнему хавбеку Паненке хватило наглости и опыта, чтобы пробить парашютом по центру ворот. Великий голкипер Зепп Майер не ждал такого подвоха, в отличие от Лунина в матче с «Манчестер Сити». Паненка родил целый род пенальти – ударов по центру. Спустя много лет успех чеха повторял Пирло в одной из серий пенальти на Евро-2012. Антонин помог Чехословакии обыграть ФРГ .

«Золотой гол» Давида Трезеге

У Франции была крутая команда, но у Италии под руководством Дино Дзоффа тоже была душа. Тольдо спас в серии пенальти с голландцами по пути в финал. Мальдини, Каннаваро и Неста помогали в обороне, а Тотти показал себя в атаке. Вот только Зидан и компания воспользовались правилом «золотого гола». Раньше в футболе первый мяч в овертайме останавливал дополнительное время. Давид Трезеге на 103 минуте финала, основное время которого завершилось со счетом 1:1, заставил целую Италию умываться слезами.

Колдовство «Красной Фурии»

Сборная Испании десятилетиями была в статусе Англии. Главные неудачники крупных турниров. К лету 2008-го у «Красной Фурии» была только победа на Евро-1964. Пробовали разных тренеров, верили в великих футболистов «Реала» и «Барселоны». Ничего не помогало, пока не призвали на помощь старину Арагонеса. Луис по прозвищу «Осёл» нашел бразильца Сенну, добавил молодых участников Эль Класико – Хави, Пуйоля, Рамоса, Иньесту и Касильяса, и снял проклятие. Торрес переиграл Лама, забил единственный гол в финале.

Геройство Бирхоффа с чехами

Немцы не всегда выигрывали в финалах чемпионов Европы. Но в Англии у них нашелся неожиданный герой. Бирхофф летом 1996 года был нападающим «Удинезе», а до этого играл за «Асколи». Понятно, что форвард вероятного клуба Абаскаля не котировался так высоко, как Герд Мюллер. Оливер никогда в жизни не играл за «Баварию», не получал «Золотой мяч», как хавбек Маттеус. Но именно его дубль в финале поставил на колени перспективную команду Недведа, Бергера и Поборски. Берги Фогтс стал чемпионом Европы как тренер.

Празднование Пола Гаскойна

У Пола хорошее чувство юмора. Однажды он подшутил над переводчиком в Риме – поставил на подоконник обувь и открыл окно, чтобы напугать ассистента. Также подколол чопорную Англию на Евро-1996. Гаскойн после отбитого английским вратарем Сименом пенальти забил красивый гол Шотландии. И устроил с напарниками празднование, названное «креслом дантиста». Это отсылка к пьянкам британцев в Гонконге накануне турнира. В одном из баров стояло кресло дантиста. Полу вливали в горло водку и виски из бутылок, о чем узнали журналисты.

Помощник тренера Роналду

Первый в истории футболист, выигравший Евро в качестве наставника и футболиста в одном финале. Роналду получил травму против Франции в Париже. Перешел на бровку, где помогал Сантушу командовать. Понятно, что португалец не запрограммировал свою команду на победный мяч Эдера в овертайме. Но настырность легенды передалась напарникам. Роналду на Евро-2016 спасал свою команду не реже, чем голкипер Патрисиу в сериях пенальти. Также Криштиану взял на себя речи в раздевалке – его спичи воодушевили аутсайдера финала.

Хет-трики дерзкого Платини

На Евро много исторических моментов. Балотелли роскошно сыграл против Германии и отпраздновал, сняв футболку. Была победа великолепных скромных из Исландии над Англией. Валлийцы играли в полуфинале. Но не стоит игнорировать выступления Платини. На Евро-1984 Мишель забил 9 из 14 голов Франции. «Трехцветные» впервые в истории выиграли крупный турнир. Мишель до сих пор держит рекорд Евро благодаря хет-трикам с Бельгией и Югославией. Посмотрим, получится ли у Кейна, Роналду или Мбаппе его обойти в Германии.