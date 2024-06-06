Карпин назвал главный матч в карьере за сборную России

1717705634

вчера, 23:27

Главный тренер сборной России рассказал, какой матч считает главным за всё время выступления за национальную команду.

5 июня исполнилось ровно 25 лет со дня победы российской команды над Францией в гостях со счётом 3:2 во встрече отборочного турнира на чемпионат Европы 2000 года. Победный гол в той игре забил Карпин на 87-й минуте. Французы на тот момент были действующими чемпионами мира.

К сожалению, этот матч главным не считаю, главный был против Украины, который мы сыграли вничью. Тот матч [с французами] запомнился всем тем, что победа была одержана над чемпионами мира на «Стад де Франс», где они не проигрывали десять лет. Радость была, но недолгой, потому что на четвёртый день была игра с Исландией. На тот момент особых празднований не было.

Для попадания на Евро россиянам нужно было обыгрывать сборную Украины в последнем туре отборочного турнира. На 75-й минуте Карпин открыл счёт, но на 88-й после ошибки вратаря сравнял счёт.