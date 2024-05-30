Разгромил и возглавил. Новая попытка немецких тренеров в «Барселоне»

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30 мая 2024, 09:31

Вспомним, как играла «Барселона» под руководством немецких тренеров

Накануне стало известно, кто заменит Хави Эрнандеса на посту главного тренера «Барселоны». Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер (Ханси) Флик подписал с каталонцами контракт сроком на два года. 59-летний Флик стал третьим в истории «сине-гранатовых» немецким тренером.

Пока что рано делать прогнозы о будущем Флика. Давайте просто вспомним, чем закончилось появление на «Камп Ноу» Хённесса Вайсвайлера и Удо Латтека.

Я пришёл дать вам Кубок чемпионов

С этих слов начал работу в Барселоне Хённесс Вайсвайлер. Летом 1975 года немец заменил великого голландца Ринуса Михелса. У себя на родине 55-летний Вайсвайлер считался звездой тренерского цеха. На протяжении одиннадцати лет он тренировал мёнхенгладбахскую «Боруссию» и сделал команду из маленького городка суперклубом. Противостояние «Боруссии» и «Баварии» стало классикой не только западногерманского, но и мирового футбола. Наш сайт подробно рассказывал о нём. Вайсвайлер трижды выигрывал с «жеребцами» Бундеслигу, один раз Кубок Германии и, наконец, в 1975 году добыл Кубок УЕФА . Посчитав свою миссию выполненной, Хённесс уступил своё место главному оппоненту — покинувшему «Баварию» Удо Латтеку, а сам принял предложение «Барселоны». В Испании Вайсвайлеру предложили отличную зарплату и виллу на берегу Средиземного моря — только тренируй. Кубок чемпионов был как раз тем трофеем, которого не хватало в коллекции «Барсы» и её нового тренера. Но сначала нужно было завоевать право выступить в главном клубном турнире Европы.

Однако не все футболисты «Барселоны» оказались в восторге от прихода западногерманского специалиста. Были, как минимум, двое недовольных — голландцы Йохан Кройф и Йохан Неескенс. Оба Йохана с тревогой восприняли уход Михелса. Словно предчувствовали, что с приходом Вайсвайлера закончится прежняя вольница. Немцу нужны были не свободные художники, а дисциплинированные исполнители. Испанские репортёры сумели вытащить из Кройфа оценку назначения нового тренера. «Думаю, что Вайсвайлер — не тот человек, который нам нужен», — заявил Йохан. Разумеется, эти слова перевели и сообщили. Взаимная антипатия стала проявляться уже с первых туров. Вайсвайлер требовал от Кройфа точного исполнения своих установок, а Йохан к такому насилию не привык. Естественно, этот скрытый конфликт вскоре стал явным и не мог не сказываться на игре команды. В чемпионате Испании «Барса» шла третьей вслед за «Реалом» и «Атлетико». В Кубке УЕФА всё было благополучно. «Сине-гранатовые» отобрались в четвертьфинал турнира.

В феврале 1976 года конфликт Вайсвайлера и Кройфа ярко вспыхнул. Кройф отправился к президенту клуба Агусти Монталю и заявил: «Или он, или я!» Президент принял сторону футболиста, и после 28-го тура Вайсвайлер был уволен. Хённесс вернулся в «Кёльн», где начинал свою тренерскую карьеру. «Барселона» доиграла сезон под руководством Лауреано Руиса, заняла второе место в чемпионате, дошла до четвертьфинала Кубка Испании и полуфинала Кубка УЕФА . Летом в команду вернулся Михелс.

Кубок кубков в утешение

В 1981 году «Барселона» решила снова прибегнуть к услугам западногерманского тренера. Выбор президента Жозепа Нуньеса пал на Удо Латтека, оппонента, а потом и преемника Вайсвайлера. Послужной список Латтека выглядел ещё более впечатляющим — три чемпионства (на тот момент) с «Баварией», два титула с «Боруссией». И главное — успех в Кубке чемпионов, завоёванный в 1974-м с баварцами. На момент приглашения 46-летний Латтек переживал не только творческий, но и душевный кризис. Сначала его уволили из дортмундской «Боруссии», а потом умер 15-летний сын тренера Дирк. И переезд в Испанию был ещё и возможностью справиться с депрессией.

Начал Латтек очень успешно. Антагонистов у него в команде не было. Напротив, оба легионера были настроены положительно — молодой соотечественник Бернд Шустер, а также бывший игрок гладбахской «Боруссии» и лучший футболист 1977 года датчанин Аллан Симонсен. «Барселона» шла второй, потом поднялась на первое место. В Кубке кубков дела шли тоже неплохо — каталонцы выбивали из розыгрыша соперника за соперником. Правда, уже в 15-м туре защитник «Атлетика» Андони Гойкоэчеа сломал ногу Шустеру, и «сине-гранатовые» лишились одного из главных исполнителей.

В чемпионате Испании образовалась тройка лидеров — чемпион 1980/81 «Реал Сосьедад», мадридский «Реал» намеревавшийся вернуть утраченный титул, и «Барселона». У всех были равные шансы на успех. Но на финише «Барсу» начало трясти. Последняя победа была одержана в 28-м туре. А потом четыре проигрыша и две ничьих. Второе место вслед за «Сосьедадом», мечта о чемпионстве снова отложена на следующий сезон. Но зато Латтек смог взять европейский кубок. В финале Кубка кубков «Барселона» переиграла бельгийский «Стандард» со счётом 2:1. Если вас интересуют подробности того сезона, то можете прочитать статью о нём.

Когда и Марадона не в радость

Летом Нуньес решил осчастливить «Барселону» и совершил мегапокупку. За рекордную по тем временам сумму 8 миллионов долларов был куплен 21-летний Диего Марадона. Конечно, Латтек был рад приходу в команду восходящей звезды, но тогда существовал лимит на легионеров, нужно было освободить место для аргентинца. Шустер залечил свою ногу, был здоров и полон желания помочь тренеру-соотечественнику. Поэтому пришлось избавиться от Симонсена.

Сначала Марадона был покладист, выполнял все требования Латтека и отрабатывал потраченные на него миллионы. Были обыграны «Реал» в Мадриде (2:0) и «Реал Сосьедад» на «Камп Ноу» (1:0). Но Диего почувствовал боль в лодыжке, пришёл к доктору и как глянул на него. А глаза-то жёлтые! И не только глаза. Выяснилось, что Марадона подхватил гепатит А и выбыл на три месяца. Естественно, эта потеря не могла не сказаться на игре и результатах. А потом выздоравливающий аргентинец побывал в кабинете Нуньеса и сообщил клубному президенту, что хотел бы возобновить сотрудничество с Луисом Сесаром Менотти. И Нуньес согласился. Каприз был удовлетворён, вскоре Менотти прибыл в Барселону. А Удо Латтека поблагодарили и выплатили компенсацию. Подробности тут.

Две первых попытки немецких тренеров особо успешными не назовешь. Обоих убрали лидеры команд. Но Ханси Флику возможно будет легче. Лионеля Месси в команде нет, звёзд калибра Кройфа и Марадоны тоже. Посмотрим, чем обернётся приглашение третьего в истории «Барсы» германского специалиста.