Мбаппе, Месси и Левандовски уходили бесплатно. Главные свободные агенты в истории футбола

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вчера, 18:49

Многие гранды научились у «Ювентуса».

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ )

«Долларумма». Так Джиджи зовут фанаты «Милана». Считают, что продался шейхам из Парижа, не уважают свободного агента. Наверное, если бы Доннарумма принес «Милану» деньги за трансфер, могли поступать иначе. Но агент Райола знал свой бизнес, умел выдавить комиссионные выплаты. Легендарный Мино прицепил к вратарю репутацию. Гранды шарахаются от не старого Доннаруммы, хотя это один из лучших голкиперов мира. Хватит ли ему смелости, чтобы бросить чемпионат Франции?

Защитники

Маркус Кафу («Милан»)

Кафу достался «россонери» после многолетних выступлений за «Рому». И хотя к тому времени капитан сборной Бразилии постарел и не показывал идеальный футбол во всех фазах игры, с «Миланом» Кафу ещё раз стал чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. Один из лучших правых латералей в истории футбола, если не лучший из всех. Жаль лишь, что невезучий. Потерял состояние, а пять лет назад Маркус пережил большое горе – умер от инфаркта его молодой сын, играя в футбол с друзьями.

Антонио Рюдигер («Реал»)

«Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов со свободным агентом в защите. Немец перешел из «Ромы» в «Челси» за деньги, помог Тухелю обыграть «Манчестер Сити». А дальше двинул в Мадрид. Рюдигер говорит, что обожает смешить своих детей, но на работе тоже весельчак. А на поле не забывает приносить пользу в разных фазах игры, один из лидеров команды. Когда Антонио разбили лицо в Лиге чемпионов, то многие его поддерживали. Важнейший игрок для атмосферы в коллективе.

Тиаго Силва («Челси»)

Силва не выиграл Лигу чемпионов с ПСЖ , зато стал первым с «Челси» вместе с Рюдигером. В финале против «Манчестер Сити» команда Тухеля с немцем и бразильцем не пропустила от фаворита. Силву заменили до перерыва, но по пути к триумфу пригодился лондонцам. Бывший защитник московского «Динамо» давно доказал высочайший класс, а успешная игра в Лондоне лишь утвердила в статусе. «Челси» Силва достался как свободный агент, а теперь вернулся на родину.

Алехандро Гримальдо («Байер»)

Свободный агент Алаба обошелся «Реалу» в большие деньги – агент и футболист потребовали оплатить уход из «Баварии». А вот Гримальдо достался «Байеру» дешевле. С Алехандро на левом фланге Хаби Алонсо выиграл Бундеслигу без единого поражения. Также Гримальдо очаровал в Лиге Европы, где неудачно сыграл лишь в финале против «Аталанты». Зато взяли Кубок Германии, а дальше «Байер» сыграет в Лиге чемпионов. Гримальдо – один из лучших свободных агентов в истории футбола.

Полузащитники

Андреа Пирло («Ювентус»)

В Турине могут представить целый состав из свободных агентов, одна из фишек «Ювентуса» Маротты. Беппе, которого по глупости подарили «Интеру», умел убеждать игроков. Хотя в этом случае не обошлось без наглости покойного Берлускони. Владелец «Милана» проявил неуважение к легендарному Пирло. Андреа обиделся, перешел в «Ювентус» и поднял команду на своем футбольном горбу на верное первое место. Благодаря пасам Пирло создали многократных чемпионов Италии. Великий трансфер.

Поль Погба («Ювентус»)

Формально МЮ досталась маленькая компенсация, ведь ушел юный игрок. Но англичане потеряли огромного таланта. Погба раскрылся в Турине, а обратно приехал за 105 млн евро, которые не отработал. Так что сделка выгодна только «Ювентусу», который снял сливки. К сожалению, чемпион мира Погба оказался опрометчивым. Дело не только в попытке «проклясть» Мбаппе с помощью африканских шаманов, но также в использовании допинга. Докатился до 4-летней дисквалификации. Но в юности впечатлял.

Эстебан Камбьяссо («Интер»)

За «Интер» играл 9 лет. В миланском клубе собрал коллекцию чемпионств, выиграл вместе с Моуриньо Лигу чемпионов. «Нерадзурри» побеждали в Кубке чемпионов, но новый турнир покорили лишь с Камбьяссо, Дзанетти и Снейдером в центре поля. Умный и жесткий аргентинец не нашел себе места в основе «Реала», зато грамотно выбрал следующий клуб. В «Интере» умеют время от времени побаловать грамотными свободными агентами. Например, забрали у «Милана» Чалханоглу, нового чемпиона Италии.

Нападающие

Лионель Месси ( ПСЖ )

Ушел бесплатно, и это ещё одно доказательство ключевой проблемы «Барселоны». У клуба ужасный менеджмент. Выдали отцу Лионеля зарплату для сына, которая помогла утопить корабль. А затем не поняли, что нужно отдать Месси за деньги, чтобы его переход в «Манчестер Сити» спас каталонцев. А шейхи из Катара, которые враждуют с «Барселоной», забрали Месси бесплатно. При этом в Каталонии делали вид, будто могут продлить контракт с Лионелем. В Париже Месси не был счастлив, но это уже совсем другая история.

Роберт Левандовски («Бавария»)

Лучший трансфер свободного агента в истории футбола? Левандовски перебрался из «Боруссии» в «Баварию». В Мюнхене поляк помог выиграть Лигу чемпионов и побил парочку голевых рекордов самого Мюллера. А затем ушел в «Барселону», где стал чемпионом Испании в борьбе с «Реалом» Анчелотти, а это непростая задача. Впрочем, лучшие годы Роберт провел в Мюнхене. Ему задолжали «Золотой мяч». Если решатся вручить награду сейчас, то поступят верно – во время пандемии играли в футбол, Роберт заслужил признание.

Килиан Мбаппе («Реал»)