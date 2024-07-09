Тренер сборной Аргентины хотел бы видеть на Кубке Америки команду из Европы

Главный тренер сборной Аргентины заявил, что хотел бы, чтобы европейская команда приняла участие в Кубке Америки.

Есть несколько серьёзных команд, которые вышли в полуфинал Евро, те, с которыми мы встречались на чемпионате мира, и для нас всё сложилось хорошо. Но это не значит, что мы можем поехать на чемпионат Европы и выиграть его.

Или, может быть, да (мы могли бы выиграть). Я думаю, что уровень очень ровный. И я бы хотел, чтобы однажды европейская команда была приглашена на Кубок Америки, чтобы посмотреть, каково это – играть на Кубке Америки, а также наоборот.

Но это был бы чемпионат мира, верно? Так что, в конце концов, сложность та же. Я не думаю, что есть большая разница, правда. Но это всего лишь мнение.