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Тренер сборной Аргентины хотел бы видеть на Кубке Америки команду из Европы

сегодня, 13:02

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что хотел бы, чтобы европейская команда приняла участие в Кубке Америки.

Есть несколько серьёзных команд, которые вышли в полуфинал Евро, те, с которыми мы встречались на чемпионате мира, и для нас всё сложилось хорошо. Но это не значит, что мы можем поехать на чемпионат Европы и выиграть его.

Или, может быть, да (мы могли бы выиграть). Я думаю, что уровень очень ровный. И я бы хотел, чтобы однажды европейская команда была приглашена на Кубок Америки, чтобы посмотреть, каково это – играть на Кубке Америки, а также наоборот.

Но это был бы чемпионат мира, верно? Так что, в конце концов, сложность та же. Я не думаю, что есть большая разница, правда. Но это всего лишь мнение.

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Все комментарии
zw5vmahynrfy
zw5vmahynrfy
сегодня в 14:12
Позовите Саутгейта и его "Спокойной ночи, малыши", и эта блажь у вас пройдёт мгновенно
shlomo
shlomo
сегодня в 14:08
Много наговорил.... ни о чем. Есть ЧМ вот и играйте с кем хотите. А так просто бла-бла.
7agxkmsv3brb
7agxkmsv3brb
сегодня в 13:26
Не плохо бы матчевый турнир организовать 8 на 8.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:13
У Авейру есть шанс сыграть на КА... Там он ещё не позорился.. А-ха-ха-ха.. 😂🙋
311
311
сегодня в 13:03
Россия сойдёт?
Гость
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