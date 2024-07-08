Шоу: «Мы, футболисты, ценим Саутгейта»

Защитник сборной Англии дал комментарий касательно критики в адрес главного тренера команды .

Я не понимаю критику, ведь он многое сделал для страны и для игроков – поднял нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как Саутгейт в последние годы.

Мы, футболисты, ценим его, он именно тот, кто нам нужен. Он даёт нам выйти на поле и проявить себя наилучшим образом.

Тренер поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав национальной команды.