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Шоу: «Мы, футболисты, ценим Саутгейта»

сегодня, 18:22

Защитник сборной Англии Люк Шоу дал комментарий касательно критики в адрес главного тренера команды Гарета Саутгейта.

Я не понимаю критику, ведь он многое сделал для страны и для игроков – поднял нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как Саутгейт в последние годы.

Мы, футболисты, ценим его, он именно тот, кто нам нужен. Он даёт нам выйти на поле и проявить себя наилучшим образом.

Тренер поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав национальной команды.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:56
Какой уровень??
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ЧМ - 0
ЧЕ - 0

Сколько помню Англия всю жизнь в фаворитах...и раньше со Скоулзами...Бекхемами...Терри...Лэмпардами....и сейчас с Беллингемами-Фоденами....только выиграть ничего не могут...
Не потому что плохие....а потому что есть команды лучше....
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 20:50, ред.
"Английский стиль" всю историю, был стилем быстрого перевода мяча от своих ворот длинным пасом наугад, если борьба выиграна - пас дальше на нападающих. 4-4-2 превращающийся когда надо в 4-2-4... Англия не играла скучно. Я не представляю какой футбол смотрели те, кто говорит о скучном английском футболе.
Английский стиль "бей-беги" очень быстрый и атакующий. Его даже можно считать безумным, потому что много силовой борьбы.
В 40-50-60 годы в Англии каждый сезон было несколько результатов 8:0 и 7:0, 5:0. Постянно. Потом уже появился модный итальянский катеначчо перенятый в Англии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:20, ред.
Че он там не понимает ?! Дурака включил и ряху лопатой сделал, типа глупый!
Никто так не полоскает и не возит мордой по столу Саутгейта , как САМИ АНГЛИЧАНЕ!!!
Саксы в футболе разбираются, а потому и негодуют как при такой линии хавов и форвардов создавать за игру 1-2 момента для взятия(?!) ... и это при том, что до1/2 на пути у Англии не было вообще топ команды соперника!
Поэтому "новый уровень", о котором несёт свой бред Шоу, - курам на смех.

А если по сути..., то для Саутгейта пока есть только одно утешение - французы играют ещё хуже и они тоже в 1/2.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:09
и все таки, кто будет ценит и уважать болельщиков?
пафос когда говорят, клуб - это болельщиков, и только потом игроки, тренер и боссы.
но стоит нам их критиковать.....
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:57, ред.
И он тебя ценит вызвал травмированного, на групповом этапе ждал когда поправишься, как поправился в прошлом матче тебя ценил на скамейке запасных.

Букайо Сака считает, что лучший гол забил в ворота «Манчестер Юнайтед».

Шоу: «Это потому что Би (Букайо) поддерживает «Юнайтед», вот почему это его любимый гол».

Сака: «Не болтай, бро, хватит врать».

Шоу: «Да перестань, будь честен, можем спросить любого из сборной».

P.S.

Шоу оправдывает свою фамилию, напомню Шоу фанат "Челси"
Capral
Capral
сегодня в 18:54
Видимо, потому что тренер включил его в сборную, потому то, так и нахваливает.)))
Ну а если серьезно, Саутгейт- толковый тренер, умеет обозначить сильные и слабые стороны противника, сыграть на них и победить. Другое дело, стиль игры его, не всем по душе- вязкий, оборонительный, мало привлекательный. Ну если разобраться- это и есть, в принципе- английский стиль игры, с небольшими отступлениями... Англии предстоит непростая игра в полуфинале, с одной стороны, но с другой, что может предложить англичанам, простой и предсказуемый Куман?

Встретятся, два осторожных и прогнозируемых тренера. Но футбольная философия Саутгейта- мне нравится больше. Вобщем, игра покажет, чей футбол в выигрыше...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:44
За что его ценить ? За бездарное игру Англичан? Да поставь тренера Ходжсона такая же игра будет, и так отдельные футболисты будут тащить за счет мастерства индивидуальных.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 18:38
Честно говоря у Шоу в Англии не так много конкурентов, чтобы так подлизываться к Саутгейту "взявшему и меня в сборную".
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