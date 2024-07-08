Шоу: «Мы, футболисты, ценим Саутгейта»

Защитник сборной Англии Люк Шоу дал комментарий касательно критики в адрес главного тренера команды Гарета Саутгейта.
Я не понимаю критику, ведь он многое сделал для страны и для игроков – поднял нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как Саутгейт в последние годы.
Мы, футболисты, ценим его, он именно тот, кто нам нужен. Он даёт нам выйти на поле и проявить себя наилучшим образом.
Тренер поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав национальной команды.
Ну а если серьезно, Саутгейт- толковый тренер, умеет обозначить сильные и слабые стороны противника, сыграть на них и победить. Другое дело, стиль игры его, не всем по душе- вязкий, оборонительный, мало привлекательный. Ну если разобраться- это и есть, в принципе- английский стиль игры, с небольшими отступлениями... Англии предстоит непростая игра в полуфинале, с одной стороны, но с другой, что может предложить англичанам, простой и предсказуемый Куман?
Встретятся, два осторожных и прогнозируемых тренера. Но футбольная философия Саутгейта- мне нравится больше. Вобщем, игра покажет, чей футбол в выигрыше...
Ну а если серьезно, Саутгейт- толковый тренер, умеет обозначить сильные и слабые стороны противника, сыграть на них и победить. Другое дело, стиль игры его, не всем по душе- вязкий, оборонительный, мало привлекательный. Ну если разобраться- это и есть, в принципе- английский стиль игры, с небольшими отступлениями... Англии предстоит непростая игра в полуфинале, с одной стороны, но с другой, что может предложить англичанам, простой и предсказуемый Куман?
Встретятся, два осторожных и прогнозируемых тренера. Но футбольная философия Саутгейта- мне нравится больше. Вобщем, игра покажет, чей футбол в выигрыше...
Букайо Сака считает, что лучший гол забил в ворота «Манчестер Юнайтед».
Шоу: «Это потому что Би (Букайо) поддерживает «Юнайтед», вот почему это его любимый гол».
Сака: «Не болтай, бро, хватит врать».
Шоу: «Да перестань, будь честен, можем спросить любого из сборной».
P.S.
Шоу оправдывает свою фамилию, напомню Шоу фанат "Челси"
Букайо Сака считает, что лучший гол забил в ворота «Манчестер Юнайтед».
Шоу: «Это потому что Би (Букайо) поддерживает «Юнайтед», вот почему это его любимый гол».
Сака: «Не болтай, бро, хватит врать».
Шоу: «Да перестань, будь честен, можем спросить любого из сборной».
P.S.
Шоу оправдывает свою фамилию, напомню Шоу фанат "Челси"