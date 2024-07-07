Дешам отреагировал на критику Мбаппе

Главный тренер сборной Франции ответил на критику в адрес выступления нападающего на Евро-2024:

Даже если он не даёт 100% результата, его присутствие влияет на соперников. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? С учётом того, что он уже всего добился? Он хочет продолжить её творить. Мы сделали всё, чтобы он был готов. У него есть проблемы со спиной, но он всё равно играет.