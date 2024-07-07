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Дешам отреагировал на критику Мбаппе

сегодня, 15:55

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику в адрес выступления нападающего Килиана Мбаппе на Евро-2024:

Даже если он не даёт 100% результата, его присутствие влияет на соперников. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? С учётом того, что он уже всего добился? Он хочет продолжить её творить. Мы сделали всё, чтобы он был готов. У него есть проблемы со спиной, но он всё равно играет.

Мбаппе забил один гол с пенальти в 4 матчах турнира.

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Sкрудж
Sкрудж ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 16:49
Да много этих чемпов мира. Как раз это ни о чём не говорит.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:42
Мбаппе чемпион мира и этим всё сказано.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:07
Мбаппе пашет как конь спасает Дешама от позора
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:59, ред.
если имеются проблемы спиной, может не выпускать игрока на поле.
зачем рисковать с здрровьей и карьером?
Гость
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