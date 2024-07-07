Линекер полагает, что бывший игрок «Челси» сможет возглавить сборную Англии

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер полагает, что бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард смог бы возглавить английскую национальную команду. Сейчас с «тремя львами» работает Гарет Саутгейт, коллектив вышел в полуфинал Евро-2024, но его критикуют за невыразительную игру.
Уверен: что бы ни произошло, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Если он выиграет, то, наверное, просто уйдёт. А если он этого не сделает, то всё равно покинет команду.
Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, он разбирается в тактике. Футболисты сразу начнут его уважать. Я забегаю вперёд. Думаю, что ему немного не повезло в своей тренерской карьере.
пусть лучше Саутгейт останется у руля английского звездного корабля))
пусть лучше Саутгейт останется у руля английского звездного корабля))
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