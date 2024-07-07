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Линекер полагает, что бывший игрок «Челси» сможет возглавить сборную Англии

сегодня, 18:57

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер полагает, что бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард смог бы возглавить английскую национальную команду. Сейчас с «тремя львами» работает Гарет Саутгейт, коллектив вышел в полуфинал Евро-2024, но его критикуют за невыразительную игру.

Уверен: что бы ни произошло, этот турнир станет последним для Гарета Саутгейта. Если он выиграет, то, наверное, просто уйдёт. А если он этого не сделает, то всё равно покинет команду.

Я бы не стал игнорировать Фрэнка Лэмпарда. Мне кажется, он разбирается в тактике. Футболисты сразу начнут его уважать. Я забегаю вперёд. Думаю, что ему немного не повезло в своей тренерской карьере.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:45
Лэмпард вообще недотренер.
пусть лучше Саутгейт останется у руля английского звездного корабля))
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Ещё какой!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:32
Бред несет Линикер
Гость
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