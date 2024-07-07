Фердинанд: «Сака — самый важный игрок сборной Англии»

Бывший игрок сборной Англии после после матча со Швейцарией назвал вингера самым важным игроком сборной «трёх львов»:

Это невероятный игрок. Его невозможно не любить не только за его футбольные качества, но и за личность, характер. Я бы даже сказал, что он самый важный игрок сборной Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет идти вперёд, обыгрывать соперников один в один. Даже сегодня он играл на позиции крайнего защитника, но он вингер. Он невероятно талантливый игрок.