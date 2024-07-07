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Фердинанд: «Сака — самый важный игрок сборной Англии»

сегодня, 16:54

Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд после после матча со Швейцарией назвал вингера Букайо Сака самым важным игроком сборной «трёх львов»:

Это невероятный игрок. Его невозможно не любить не только за его футбольные качества, но и за личность, характер. Я бы даже сказал, что он самый важный игрок сборной Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет идти вперёд, обыгрывать соперников один в один. Даже сегодня он играл на позиции крайнего защитника, но он вингер. Он невероятно талантливый игрок.

В феврале Фердинанд называл Сака игроком «не мирового класса».

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sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:45
Вот тут сложно поспорить)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:23
Самый важный это Саутгейт...он может Сака не только в защиту...но и в ворота поставить...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:04
Но по факту он никакущий как и вся переоцененная сборная
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:56
То что помог Англии пройти дальше это точно !
Гость
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