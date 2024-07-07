Роналду: «Мы заслуживали большего»

Форвард сборной Португалии прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Игрок оставил сообщение в одной из социальных сетей, обратившись к фанатам команды.

Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.

Я уверен, что это наследие будет чтиться и развиваться как на поле, так и за его пределами.