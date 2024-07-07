Роналду: «Мы заслуживали большего»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Игрок оставил сообщение в одной из социальных сетей, обратившись к фанатам команды.
Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.
Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.
Я уверен, что это наследие будет чтиться и развиваться как на поле, так и за его пределами.
целый сезон в самой сильной лиге мира пахал он говорит, пока Холланд только замыкал атаки Кевина Де Брюйне и Бернарду Сильвы.
настоящий GOAT Роналду, у которого куча рекордов и больше всего голов.
вот этот парень, этот атлет, который как машина, у которого даже просто бег-это изображение искусства и экстаз персофанов.
но не все доступно.
и против французов кишка тонка оказалась.
да, тех самых французов, которые в финале ЧМ 2022 получили дубль от Месси
теперь даже женщины ставят худшие оценки одному из лучших футболистов всех времен…
целый сезон в самой сильной лиге мира пахал он говорит, пока Холланд только замыкал атаки Кевина Де Брюйне и Бернарду Сильвы.
настоящий GOAT Роналду, у которого куча рекордов и больше всего голов.
вот этот парень, этот атлет, который как машина, у которого даже просто бег-это изображение искусства и экстаз персофанов.
но не все доступно.
и против французов кишка тонка оказалась.
да, тех самых французов, которые в финале ЧМ 2022 получили дубль от Месси
теперь даже женщины ставят худшие оценки одному из лучших футболистов всех времен…
Чтобы его запомнили, нужно было выигрывать Евро в стиле Платини или ван Бастена.
Чтобы его запомнили, нужно было выигрывать Евро в стиле Платини или ван Бастена.