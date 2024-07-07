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Роналду: «Мы заслуживали большего»

сегодня, 11:10

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Игрок оставил сообщение в одной из социальных сетей, обратившись к фанатам команды.

Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.

Я уверен, что это наследие будет чтиться и развиваться как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
jmquru2g3mcx
jmquru2g3mcx
сегодня в 12:24
Неужели до тебя не доходит ,что ты в команде- лишний ,ты-утопия!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 12:22
Уверен, если бы не было Роналду, то Португалия достигла большего на этом Евро. А так играть вдесятером сложнее против одиннадцати...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Он раз это сделал(да и то-не по своей воле,побегал у кромки)-и сразу титул.Хотя ещё был в полном порядке,казалось.
Elliada_
Elliada_ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Скоро от персональных достижений Роналду на Евро ничего не останется. За счет увеличения количества участников до 32 будет очень много пассажиров, на которых можно будет набить статистику. За 3-4 таких Евро побить рекорд Роналду, который составляет 14 голов, будет очень легко. И по ассистам его обойдут. Например, у Ямаля 3 ассиста на Евро. С учетом, что ему всего 16, легко верится, что он отдаст еще 5 голевых и станет лучшим ассистентом в истории Евро.

Чтобы его запомнили, нужно было выигрывать Евро в стиле Платини или ван Бастена.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:09
Роналду тоже заслужил большего.
целый сезон в самой сильной лиге мира пахал он говорит, пока Холланд только замыкал атаки Кевина Де Брюйне и Бернарду Сильвы.
настоящий GOAT Роналду, у которого куча рекордов и больше всего голов.
вот этот парень, этот атлет, который как машина, у которого даже просто бег-это изображение искусства и экстаз персофанов.
но не все доступно.
и против французов кишка тонка оказалась.
да, тех самых французов, которые в финале ЧМ 2022 получили дубль от Месси
теперь даже женщины ставят худшие оценки одному из лучших футболистов всех времен…
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:08
Мне жаль остальных десятерых футболистов сборной, которые стали заложниками эгоизма одного игрока, который ни разу не дал пробить партнёрам штрафного удара из убойной позиции, а красовался перед публикой, делая красивую стойку после разбега.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:04
Ну да, особенно дайвер заслужил.
Сам не ам и другому не дам.
Португалок не жалко ниразу...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:03
Португалия победила бы в игре Францию,вот только ты наджас помешал очень сильно.Нет у этого человека ни стыда ни совести.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:01
Выглядит довольно патетически - сплошные тезисы и лозунги...)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:01
на сегодняшний день не достигли ничего. а персональные достижения Роналду уже потиху стали все забывать
Elliada_
Elliada_
сегодня в 11:58
Нойер после вылета Германии: "Мы заслуживали большего". Роналду: "Мы заслуживали большего". Им, что тексты пишет одна нейросеть или это стандартная отмазка?
lotsman
lotsman
сегодня в 11:57
В футболе выигрыш не заслуживают, а завоёвывают. Плохо старались. Правильно сказал - чего достигли, на сегодняшний день, тому и должны быть благодарны. Большего пока не достигли.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:55
да. Португалия заслужила большего.
Capral
Capral
сегодня в 11:52
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:43
    Португалия заслуживала большего, но ты ей помешал
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 11:42
    Вместо того, что бы признать свою бесполезность и более того, что он лично разрушает командную игру сборной, он опять себя жалеет.
    Ну как после этого к нему можно нормально относиться?
    Какие у него достижения в последние годы?
    Разрушил командную игру Юве, МЮ, сборной Португалии и всё только ради себя любимого.
    Что ты там заслужил?
    Уйди и не мешай молодым ребятам играть в футбол.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 11:41
    Отстань от сборной, пожалуйста
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 11:39
    Пора тебе Криш на пенсию.... пусть молодежь теперь играет на поле.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 11:35
    Роналду - тормоз для португалов!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 11:31, ред.
    Вы хорошо пенальти били,но НИЧЕГО НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!Ты лично в матче дважды бил,но только раз его забил...
    Видимо,все голы с игры забили в отборе,и играть на этом закончили.А время Роналду давно ушло,против чего восстают только он сам и его безудержные поклонники.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:23
    Всё заслуженное вы отхватили 8 лет назад....став триумфаторами ЧЕ....
    А сейчас получили то что получили...как обычно...ни триумф ни провал...ровно столько сколько надо....и можно ...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:21
    Португалия была лучше Франции но получилось то что получилось
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:16
    Случается то, что должно было случится ☝️😉
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:15
    Финал будет : Испания -Нидерланды !
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