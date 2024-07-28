Ламин Ямаль расстался со своей девушкой из-за возможной измены

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль расстался со своей девушкой Алекс Падильей из-за предполагаемой измены.
Пара отписалась друг от друга в соцсетях. Ранее во время своей трансляции Падилья сидела на коленях у другого парня.
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль расстался со своей девушкой Алекс Падильей из-за предполагаемой измены.
Пара отписалась друг от друга в соцсетях. Ранее во время своей трансляции Падилья сидела на коленях у другого парня.
Да и подробно никто не разбирает взаимоотношения персон..., всё в ознакомительном плане, а о футболе подробно.
Да и подробно никто не разбирает взаимоотношения персон..., всё в ознакомительном плане, а о футболе подробно.
ни один футболист не уйдет от Ванды Нара (и ей подобных) без рогов.
ни один футболист не уйдет от Ванды Нара (и ей подобных) без рогов.
На просторах инета каждую минуту появляются темы достойные обсуждения....
Ниже я указал лишь сотую часть из них на которую наверняка откликнулись бы пользователи данного сайта....
И коль мы выбрали данный ресурс для футбольного общения...то совместными пожеланиями давайте сделаем его лучше....
под час в период проходящего тура 4-5 новостей в час недостаточно чтоб привлечь аудиторию....а если половина из них типа "«Саутгемптон» и «Вильярреал» согласовали трансфер Бреретона" набирающих 1 голос за 7 часов...то не лучше ли посвятить бОльшую часть отечественным новостям...тем более в жаркую пору старта первенства???
Ещё раз подчеркну - без претензий...но ввиде добрых пожеланий ввиду привязанности и симпатии к данному сайту !!!!
На просторах инета каждую минуту появляются темы достойные обсуждения....
Ниже я указал лишь сотую часть из них на которую наверняка откликнулись бы пользователи данного сайта....
И коль мы выбрали данный ресурс для футбольного общения...то совместными пожеланиями давайте сделаем его лучше....
под час в период проходящего тура 4-5 новостей в час недостаточно чтоб привлечь аудиторию....а если половина из них типа "«Саутгемптон» и «Вильярреал» согласовали трансфер Бреретона" набирающих 1 голос за 7 часов...то не лучше ли посвятить бОльшую часть отечественным новостям...тем более в жаркую пору старта первенства???
Ещё раз подчеркну - без претензий...но ввиде добрых пожеланий ввиду привязанности и симпатии к данному сайту !!!!
1. Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»
2.Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»
3.Вендел о 5 ассистах Глушенкову в 3 матчах: «Не ожидал такого! Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте»
4.Андрей Аршавин: «Связка Вендел – Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел – Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперек‑назад»
5.Кечинов о 3:1 с «Химками»: «У «Зенита» появится достойный конкурент, если «Спартак» продолжит так или даже лучше. Нужно стабилизировать результаты и найти баланс»
6.Медведев о том, что «Зенит» «договорился» о продаже Вендела «Галатасараю» за 20+2 млн евро: «Переговоры не ведутся, беспочвенные слухи не комментируем»
1. Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»
2.Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»
3.Вендел о 5 ассистах Глушенкову в 3 матчах: «Не ожидал такого! Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте»
4.Андрей Аршавин: «Связка Вендел – Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел – Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперек‑назад»
5.Кечинов о 3:1 с «Химками»: «У «Зенита» появится достойный конкурент, если «Спартак» продолжит так или даже лучше. Нужно стабилизировать результаты и найти баланс»
6.Медведев о том, что «Зенит» «договорился» о продаже Вендела «Галатасараю» за 20+2 млн евро: «Переговоры не ведутся, беспочвенные слухи не комментируем»
С его то тем более доходами.....
Падилья...Кладилья...Страшилья...Плохилья...Чудилья....Барсилья...Трахилья....
С его то тем более доходами.....
Падилья...Кладилья...Страшилья...Плохилья...Чудилья....Барсилья...Трахилья....