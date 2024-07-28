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Ламин Ямаль расстался со своей девушкой из-за возможной измены

вчера, 20:05

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль расстался со своей девушкой Алекс Падильей из-за предполагаемой измены.

Пара отписалась друг от друга в соцсетях. Ранее во время своей трансляции Падилья сидела на коленях у другого парня.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:22
Трахилья уже была у него. Только что с ней расстался.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:46
Ну посидела на коленях, подумаешь. Может, негде было сидеть?
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
сегодня в 09:45
Ну теперь Ямал полгода будет в депрессии и не покажет такой игры,которую ждут от него
112910415
112910415
сегодня в 04:24
такова жизнь ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:43
Должен заметить, все Ваши новости так или иначе связаны с Зенитом...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:41
Усё что может повлиять на футбол и его творцов должно иметь огласку!
Да и подробно никто не разбирает взаимоотношения персон..., всё в ознакомительном плане, а о футболе подробно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:20
Там педофилию никому шить не собираются?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
остается порадоваться за Ямаля, что вовремя судьба отняла ее у него!
ни один футболист не уйдет от Ванды Нара (и ей подобных) без рогов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Скорей пожелание...чем претензия....
На просторах инета каждую минуту появляются темы достойные обсуждения....
Ниже я указал лишь сотую часть из них на которую наверняка откликнулись бы пользователи данного сайта....
И коль мы выбрали данный ресурс для футбольного общения...то совместными пожеланиями давайте сделаем его лучше....

под час в период проходящего тура 4-5 новостей в час недостаточно чтоб привлечь аудиторию....а если половина из них типа "«Саутгемптон» и «Вильярреал» согласовали трансфер Бреретона" набирающих 1 голос за 7 часов...то не лучше ли посвятить бОльшую часть отечественным новостям...тем более в жаркую пору старта первенства???

Ещё раз подчеркну - без претензий...но ввиде добрых пожеланий ввиду привязанности и симпатии к данному сайту !!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:09
Еще молоко на губах не обсохло, а уже страсти. ЕПТ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:59
Я тоже считаю, что на футбольном сайте надо писать о футболе, а не об изменах. Мне думается, что это претензия к редакторам
Capral
Capral
вчера в 20:51
В 1998, Сюзанна Вернер изменила своему другу, игроку сб.Бразилии Роналдо, после чего, игрок очень плохо сыграл в финале, где его сборная разгромно проиграла Французам. Журналисты считали, что моральная травма сыграла большую роль в судьбе футболиста.
Сп62
Сп62
вчера в 20:46
Нашла другого Ямалю.
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:40
У него вся жизнь впереди!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Новостей полно....не доходят

1. Бабич о борьбе с «Зенитом»: «Спартак» – величайший клуб России, но мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Сыграем с ними – увидим, где мы»

2.Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»

3.Вендел о 5 ассистах Глушенкову в 3 матчах: «Не ожидал такого! Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте»

4.Андрей Аршавин: «Связка Вендел – Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел – Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперек‑назад»

5.Кечинов о 3:1 с «Химками»: «У «Зенита» появится достойный конкурент, если «Спартак» продолжит так или даже лучше. Нужно стабилизировать результаты и найти баланс»

6.Медведев о том, что «Зенит» «договорился» о продаже Вендела «Галатасараю» за 20+2 млн евро: «Переговоры не ведутся, беспочвенные слухи не комментируем»
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 20:34
Мозга у нее точно нет))) к нему такая очередь выстроится, шишку сотрет)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:31
17 лет...сколько у него ещё их будет...)))
С его то тем более доходами.....
Падилья...Кладилья...Страшилья...Плохилья...Чудилья....Барсилья...Трахилья....
allemz
allemz
вчера в 20:22
А вообще это новость, которую мы заслужили. Роман, тебе больше постить нечего?
Capral
Capral
вчера в 20:22
Да все они такие. Желаю Кукурельи пережить тоже самое...
allemz
allemz
вчера в 20:21
Ямаль ещё школьник, а уже ищет утешение в шаболдах-стяжательницах из инстаграма. Ищи любовь у себя во дворе, не промахнешься
6xdgt695ryyc
6xdgt695ryyc
вчера в 20:17
Вон моя девушка сидит со своим парнем...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:08
Да сним ради денег она была, высасывала деньги с Ямаля а гуляла с другими схема такая
Гость
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