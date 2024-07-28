Ламин Ямаль расстался со своей девушкой из-за возможной измены

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вчера, 20:05

Нападающий «Барселоны» расстался со своей девушкой Алекс Падильей из-за предполагаемой измены.

Пара отписалась друг от друга в соцсетях. Ранее во время своей трансляции Падилья сидела на коленях у другого парня.