Головин вошел в расширенный состав сборной России на ноябрьские игры

сегодня, 14:18

Полузащитник «Монако» вошел в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские игры с командами Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 39 человек: вратари — Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»); защитники — Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА ), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»); полузащитники — Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА ), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта», США ), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания); нападающие — Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ), Александр Соболев («Зенит»).

В текущем сезоне Головин провел пять матчей за «Монако» и не отметился результативными действиями. Весь сентябрь Головин пропустил из-за травмы, на поле он вернулся 22 октября, выйдя на замену во втором тайме домашней встречи общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» (0:0)

Сборная России проведет товарищеский матч с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Игра с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи. Матч со сборной Перу начнется в 20:00 мск, с чилийцами — в 18:00 мск.