Песню «Вечно молодой» исполнят после матча сборных России и Перу

сегодня, 14:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеру12.11.2025 в 16:00 Не начался

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец исполнит песню «Вечно молодой» после товарищеского матча сборных России и Перу. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 12 ноября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

«Перед началом игры лидер группы „Смысловые галлюцинации“ исполнит свои самые известные композиции на фестивале болельщиков, который пройдет на площади стадиона. После финального свистка он закроет футбольный вечер на „Газпром-Арене“ хитом „Вечно молодой“», — сообщили в РФС.

15 ноября сборная России в Сочи встретится с командой Чили.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:41
Это просто ужас...
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:40
Мну такие пустые песни не слушает.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:35
Хорошо, я подумаю...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:30
...Я тебя умоляю, не трать своё драгоценное время на "ЭТО"...!!!
a23hqr4uzrzf
a23hqr4uzrzf
сегодня в 15:31
Ну хоть не "Старика Козлодоева" и то ладно!
9jguwjr8wsb8
9jguwjr8wsb8
сегодня в 15:25
Хорошо хоть не Максим с унылой песней.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:11
Я смотрел оба фильма, но признаться плохо помню песню. Но если так, то конечно, группа не молодая.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:09, ред.
Ещё песня "Вечно молодой" прозвучала в саундтреке фильма "Брат-2"...вот как раз фильм обязателен к просмотру...особенно сейчас)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:06
Послушаю, обязательно. Может придутся по душе...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
На самом деле очень талантливые песни...но не в моём музыкальном вкусе)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:04
Ну вот совсем мне не хотелось смеяться, но я таки снова поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательно послушаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 15:02
Прикольно. Легендарная песня)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:59
Это та же АББА только вечно пьяная и на русском)...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:57
Эти и то и другое)...как раз по смыслу песни)...только у них жизненные этапы перепутались...сначала вечно пьяный потом вечно молодой)...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 14:55
Добрый день!
Спасибо за информацию, не знал. Прежде, не имел чести слушать. Я вообще далёк от подобных групп, не очень их приветствую. Для меня, всегда были есть и будут классические АББА и Чингизхан. Этих, могу слушать вечно...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:55, ред.
Про кокошу с мамаем))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:53
Странный выбор...ну и кто там вечно молодой, а кто вечно пьяный?)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:52
Главное , что бы потом болельщиков после матча на спиртное не потянуло...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:51
Доброго дня.

Этой музыкальной группе уже много лет.
Capral
Capral
сегодня в 14:49
Увидел название, и почему-то подумал про песню: "И Ленин всегда молодой и юный Октябрь впереди"!
А вообще, название группы конечно, в духе сегодняшнего времени- тупое и и глупое, как и всё сейчас, или многое, по меньшей мере...
