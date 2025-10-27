Песню «Вечно молодой» исполнят после матча сборных России и Перу

1761564449

сегодня, 14:27

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец исполнит песню «Вечно молодой» после товарищеского матча сборных России и Перу. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Игра пройдет 12 ноября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

«Перед началом игры лидер группы „Смысловые галлюцинации“ исполнит свои самые известные композиции на фестивале болельщиков, который пройдет на площади стадиона. После финального свистка он закроет футбольный вечер на „Газпром-Арене“ хитом „Вечно молодой“», — сообщили в РФС .

15 ноября сборная России в Сочи встретится с командой Чили.