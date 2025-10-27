 
 
 
Винисиус после замены в матче с «Барсой» заявил о планах покинуть «Реал»

сегодня, 15:30

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил главному тренеру команды Хаби Алонсо о желании покинуть клуб после того, как тот заменил его в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны».

В воскресенье «Реал» дома обыграл «Барселону» (2:1), Винисиус был заменен на 72-й минуте. По информации DAZN, Винисиус эмоционально отреагировал на это решение и сказал Алонсо: «Почему все время я? Я ухожу из клуба, ухожу».

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 335 матчей, забил 111 голов и отдал 87 голевых передач. Также полузащитник провел 43 игры за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.

STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:11
Ну таки да... Хотя арабы давали большие деньги)))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:09
Это будет потеря для Реала!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:25, ред.
...вчера всю ночь котов душили,душили...!!! (БулгаковхШучю)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:19
Сочувствую. А я больше котов люблю.😾😾😾😾😾😾😾
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:16
...Минхерц,прости старика! В детстве меня укусила болонка,маленькая такая (скотобаза),до сих пор боязнь собак, а они чувствуют,как из моих пор что то боязливое лезет и ржут надо мной и лают до рвоты!!!
d1metras
d1metras
сегодня в 17:12
Истеричка))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:06
Да, есть такое дело. Но с другой стороны, прошло уже немало времени, и сомнительно, чтобы это событие сказывалось негативно до сих пор.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:03, ред.
...Вот Великим станет, тогда с пониманием к своим истерекам будет относится,может и покончит с ними! Но мы забываем о сильно психологическом ударе - лишения ЗМ, в пользу того кого Я даже и не помню как звать то....!!! А Вини просто красавец в дриблинге,один из лучших на данный момент! Порою не видно вообще на поле и вдруг заход на вираж,один финт,другой ,фантастика (Мбаппе отдыхает),этого у него не отнять!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:54
Не то чтобы ручным, истерики у него были частыми, просто, Карло, не только Великий тренер, но и Большой Наставник.
Hamman
Hamman
сегодня в 16:51
Что интересно, больше всех топят за уход Винисиуса именно Хейтеры Реала. Болельщики Реала знают эти обиды у Винни скоротечны. Сказал что уйдет из Реала, но пока шёл в раздевалку, передумал и вернулся к команде. По мне так ничего страшного что он так реагирует. Значит очень хочет играть. А на вчерашнюю игру у него настрой был запредельным.
А синегранатовым хейтерам хочу пожелать - перестаньте отчаянно болеть против Реала, болейте за свою команду.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:51
...и потом единственный стадион,который адекватно воспринимает Вини - Бернабеу,с его неуравновешенностью и вспыльчивостью и как
Он себя поставил по отношению ко всем клубам Ла Лиги ему по факту уже и некуда идти, Испания не его Страна ,сам всё это для себя и устроил! При Карло,несомненно ручным был!
Capral
Capral
сегодня в 16:49
Расчищает для Холанда? А ничего, что Вини и Холанд- абсолютно разные игроки?
112910415
112910415
сегодня в 16:42
мир не перевернется
45vsj8g9e8y2
45vsj8g9e8y2
сегодня в 16:40
Тут ничего нет удивительного,Алонсо пляшет под дудку африканца и расчищает место для другого африканца/Дембеле/ или для Холанда!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:39
Винисиус обиделся, ведь шла у него игра, но игрок должен знать. что тренеру видней. не думаю что будет какой то конфликт, внутри команды сами разберутся. это было эль-Класико, просто адреналин зашкаливает у всех, не только у Винисиуса.
бразилец топ вингер, вряд ли Хави Алонсо отпустит его. это ослабит команду.
ибо на рынке нет игрока его уровня)))
впереди много важных матчей.
после домашнего матча с Валенсии у Реала 5 игр на выезде.
посмотрим, как будет играть Винисиус))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Какой избалованный обидчивый негритёнок! Ржунимагу с таких персонажей ;)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:31
Винисиуса прорвало...... Бразилец накинулся на Алонсо после замены в Класико.
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:22
Абсолютно , согласен с Вами , что такие закидоны не в первый раз , Вини такой персонаж , ну из тех кто сначала делает , потом думает , если вообще думает. Тем не менее уход (переход) такого класса игрока - это не простой , длительный процесс , требующий огромной работы со стороны именно думающих профессионалов . А из за очередной выходки Жуниора (к котором как мне кажется уже многие привыкли ) особо заморачиваться не будут . Тут надо либо серьёзный демарш со стороны игрока , либо решение принятое руководством Реала.
Capral
Capral
сегодня в 16:21
Перебесится, не привыкать. Другое дело, что у Карло Великого был педагогический подход к Вини, а одноразовый ломает через колено, это в его стиле, гибким никогда не был... Вини конечно вряд ли уйдет, но если это случится- потеря будет однозначной. Равноценной замены, пока не наблюдается на горизонте.
Cerar
Cerar
сегодня в 16:14
Тот еще шантажист, палкой не выгонишь.
Nenash
Nenash
сегодня в 16:10
3cqxqwy957nc
3cqxqwy957nc
сегодня в 16:08
Вини истеричка, пора с ним прощаться
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:04
Ну у него такие закидоны не в первый раз уже
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:01
Почему Перес тянет с продажей Винисиуса? Неужели не надоели эти его постоянные истерики? Тем более, уже поступало щедрое, даже по арабским меркам, преложение от Садовского клуба. Ну не может бразилец быть лидером Королевского клуба, нет у него задатков вожака — совсем нет. Кстати, Винисиус и в Сборной Бразилии 🇧🇷 испытывает проблемы со своим характером.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:51
Как бы Вини не был хорош. Но Хаби Алонсо имеет авторитет, и должен гасить зарвавшихся звёзд.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:44
Вчера было всё серьёзно. Алонсо скорее всего не будет прогибаться под Винисиуса, а тот не согласен с таким подходом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:38
Это пока выплеск эмоций - выводы делать рано.
