Винисиус после замены в матче с «Барсой» заявил о планах покинуть «Реал»

1761568253

сегодня, 15:30

Бразильский нападающий мадридского «Реала» заявил главному тренеру команды о желании покинуть клуб после того, как тот заменил его в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны».

В воскресенье «Реал» дома обыграл «Барселону» (2:1), Винисиус был заменен на 72-й минуте. По информации DAZN, Винисиус эмоционально отреагировал на это решение и сказал Алонсо: «Почему все время я? Я ухожу из клуба, ухожу».

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 335 матчей, забил 111 голов и отдал 87 голевых передач. Также полузащитник провел 43 игры за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.