Италия. Серия А 2025/2026

Тудор будет уволен с поста главного тренера «Ювентуса»

сегодня, 15:23

Хорват Игор Тудор будет уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение об увольнении Тудора утром в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера будет Массимо Брамбилья.

Тудору 47 лет, он возглавил «Ювентус» в марте 2025 года. С марта по июнь 2024 года он возглавлял итальянский «Лацио». Также в Италии хорват руководил «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

26 октября «Ювентус» проиграл «Лацио» в восьмом туре чемпионата Италии (0:1). Команда занимает восьмое место в чемпионате страны. Безвыигрышная серия «Ювентуса» во всех турнирах достигла восьми матчей.

shur
shur
сегодня в 16:30
...Старой Синьоре 127 лет, Игорь 47, неравный брак! У классика на
картине наоборот,только суть не меняется!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:07
К этому все и шло! Согласен с теми кто говорит как он ваще в Юве оказался
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:46
вчера комментатор говорил вроде намеками. Манчини и Спаллети не пойдут, только с нового сезона если. в середине никто особо не готов к ним идти. Возвращать Мотту или Постекоглу брать) такие варианты обговаривались. ну или убедить какого тренера из низов типа Джилардино.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:41
Его и назначать не стоило... Лучше позже, чем...
qqq6hrkks23v
qqq6hrkks23v
сегодня в 15:35
Тудор это прям идеальный физрук из палаты мер и весов. Непонятно, как он вообще в Ювентусе оказался
4defuatxpds7
4defuatxpds7
сегодня в 15:32
Давно Игорька пора напнуть
