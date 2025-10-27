Тудор будет уволен с поста главного тренера «Ювентуса»

1761567785

сегодня, 15:23

Хорват будет уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение об увольнении Тудора утром в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера будет Массимо Брамбилья.

Тудору 47 лет, он возглавил «Ювентус» в марте 2025 года. С марта по июнь 2024 года он возглавлял итальянский «Лацио». Также в Италии хорват руководил «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

26 октября «Ювентус» проиграл «Лацио» в восьмом туре чемпионата Италии (0:1). Команда занимает восьмое место в чемпионате страны. Безвыигрышная серия «Ювентуса» во всех турнирах достигла восьми матчей.