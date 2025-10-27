Бителло: «Команда понимает, чего хочет Карпин»

Хавбек «Динамо» подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Москвичи уступили в гостях 0:1.

Бителло сказал:

Команда понимает, чего хочет тренер, мы давно уже работаем вместе. И если кто‑то из команды не понял, то это чуть странно. Но мы хорошо работаем и всё поняли. Наверное, нам надо просто что‑то переключить, чтобы начинать побеждать.