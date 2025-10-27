 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бителло: «Команда понимает, чего хочет Карпин»

сегодня, 12:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Хавбек «Динамо» Бителло подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Москвичи уступили в гостях 0:1.

Бителло сказал:

Команда понимает, чего хочет тренер, мы давно уже работаем вместе. И если кто‑то из команды не понял, то это чуть странно. Но мы хорошо работаем и всё поняли. Наверное, нам надо просто что‑то переключить, чтобы начинать побеждать.

Подписывайся в ВК
Все новости
Судейство довело всех: «Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ
Сегодня, 09:38
Тренер «Оренбурга» объяснил поражение команды от «Спартака» в матче РПЛ
25 октября
19-летний вратарь «Динамо» Расулов оценил дебютный матч в РПЛ
20 октября
Карпин и Черчесов не выявили победителя, «Зенит» выиграл: итоги дня в РПЛ
20 октября
В «Динамо» считают, что в матче с «Ахматом» обе команды заслужили ничью
19 октября
Магуайр оценил первую с 2016 года выездную победу МЮ над «Ливерпулем»
19 октября
 
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:09, ред.
....или партбилет на стол, у меня лично уже нет времени на всё аля "горбачевское"...!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:24
Спасибо за поДДержку, Корсар!!! Нам сейчас это жизненно необходимо, Карпину, особенно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:13
единственное светлое пятно в игре Динамо Москва это игра молодого вратаря.
надеюсь, что Карпин наведет порядок в ДМ, и через год мы увидим одну из лучших команд РПЛ...ибо в этот сезон - перестройка.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:25
Как же ты любишь философствовать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:03
Главное чтобы понимание воплощалось в результат!Этого пока нет
a27n6h7dhrx4
a27n6h7dhrx4
сегодня в 14:00
Понимать и воплотить в жизнь, разные вещи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:56
Наверное, нам надо просто что‑то переключить, чтобы начинать побеждать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1419354/bitello 27.10.2025
ucs27k3a3s77
ucs27k3a3s77
сегодня в 13:54
Динамо сильно просело в этом сезоне, регресс налицо, а кто виноват во всем?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:48
Мне кажется не все хорошо складывается внутри коллектива Динамо... Есть ли вообще коллектив в в этой команде? Не верю я в то, что Бителло, по своей инициативе, мог сыграть такой спектакль. Конечно, это домашняя заготовка, но, почему-то, очень низкого качества.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:38
А куда хочет Личка, понимаете? Я не понимаю...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:30
Карпин хочет в ФНЛ.... по другому я ничего не понимаю....
Cruiser
Cruiser
сегодня в 13:25
Получается, что те, кто понимает тренера, тянут команду на дно.
6e9j2aym448c
6e9j2aym448c
сегодня в 13:22
Команда понимает физрука, но сделать ничего не может, превращается в Ростов и всё.
v6gmjpj6tm6q
v6gmjpj6tm6q
сегодня в 13:21
Значит ждём от Динамо улучшения игры
Capral
Capral
сегодня в 13:13
Не всё мне понравилось в интервью, особенно, фраза "если кто-то не понял". Не хотелось бы, чтобы в команде были недовольные или штрейкбрехеры, а они есть, еще со времен подонка шварца. Конечно, побольше бы таких как Бителло- разноплановых технарей, могущих вести игру, делать её более зрячей и яркой. Я поддерживаю Карпина во всём- в желании смастерить боеспособный коллектив, подняться как можно выше в таблице, но есть вещи, в которых он сам виноват, и это, прежде всего в трансферах. Если продать Карраскаля была идея ВТБ, то трансферы- это идея карпинская. Не все они удачные, мягко говоря, но посмотрим... В любом случае- УДАЧИ Карпину, и тем, кто искренне за него болеет, а значит- и за Динамо!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:54, ред.
Вот так кстати в похожем ключе у нас в Спартаке говорят: "Мы работаем на тренировках и правда стараемся" и "мы за Станковича горой". Такая некая идиллия в вакууме. Если бы не официальные матчи и вопросы болельщиков и журналистов то всё вообще очень даже хорошо. Вот только внешний мир всю малину портит. Так и ждём когда же найдётся этот переключатель волшебный необъяснимый который команды переключат и начнут разносить всех на своём пути. Мы уже 25 лет ждём. А Динамо?

А вообще сдаётся мне Бителло щас случайно большую часть команды дурачками назвал завуалированно. Странные вы, ребята. Я вот лично Карпина никогда не понимаю. Понимаю что его язвительный пассивно-агрессивный тон и вечное недовольство не от хорошего душевного состояния. Единственное что у Валеры кажется лучше чем у нашего серба это приоритетная мотивация быть тренером, а не денег срубить. Но ощущение такое что он это делает уже по инерции и привычке, а не по собственному желанию. Поэтому может и недоволен всем.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:38
"Команда понимает, что хочет тренер" . Тренер понимает ,что хочет от команды . Только большинство болельщиков "Бело-голубых" в недоумении ,что происходит...)
shur
shur
сегодня в 12:37
....может вам зарплаты пересмотреть и понимать сразу начнёте и
работать усердние, хотя,сколько раз говорил думать по русски - значит делать по русски, ан нет-не дано!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 