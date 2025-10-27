Бителло: «Команда понимает, чего хочет Карпин»

Хавбек «Динамо» Бителло подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Москвичи уступили в гостях 0:1.
Бителло сказал:
Команда понимает, чего хочет тренер, мы давно уже работаем вместе. И если кто‑то из команды не понял, то это чуть странно. Но мы хорошо работаем и всё поняли. Наверное, нам надо просто что‑то переключить, чтобы начинать побеждать.
А вообще сдаётся мне Бителло щас случайно большую часть команды дурачками назвал завуалированно. Странные вы, ребята. Я вот лично Карпина никогда не понимаю. Понимаю что его язвительный пассивно-агрессивный тон и вечное недовольство не от хорошего душевного состояния. Единственное что у Валеры кажется лучше чем у нашего серба это приоритетная мотивация быть тренером, а не денег срубить. Но ощущение такое что он это делает уже по инерции и привычке, а не по собственному желанию. Поэтому может и недоволен всем.
