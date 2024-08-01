Лесовой перешёл в АЕЛ на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал футболистом клуба АЕЛ на правах аренды.
За кипрскую команду игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал футболистом клуба АЕЛ на правах аренды.
За кипрскую команду игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.
В городе полно русских, он имеет второе неофициальное название "Лимасольск")
Только вот как бы Сашок не научил плохому, жить-то будут неподалёку))
В городе полно русских, он имеет второе неофициальное название "Лимасольск")
Только вот как бы Сашок не научил плохому, жить-то будут неподалёку))