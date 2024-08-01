Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Лесовой перешёл в АЕЛ на правах аренды

вчера, 19:27

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал футболистом клуба АЕЛ на правах аренды.

За кипрскую команду игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМолодой защитник «Локомотива» продолжит карьеру в белорусском «Арсенале»
29 июля
Официально«Оренбург» арендовал защитника «Галатасарая»
29 июля
«Оренбург» возьмёт в аренду защитника «Галатасарая»
25 июля
Официально«Родина» арендовала Рядно у ЦСКА
25 июля
Официально«Спартак» отдал Тавареша в аренду в ЛАСК
23 июля
Официально«Ростов» объявил об аренде вратаря «Зенита» Одоевского
19 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 23:27
я боюсь что то говорить у меня один вопрос зачем) допустим я гл тренер команды пер дивизиона, я всегда найду место стоящему игроку
баск
баск
вчера в 22:21, ред.
Ну, нормально, не потеряется..
В городе полно русских, он имеет второе неофициальное название "Лимасольск")
Только вот как бы Сашок не научил плохому, жить-то будут неподалёку))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:31
Далеко ездить не нужно, на замену Мамаеву... в помощь Кокорину...
Gotlib
Gotlib ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:29
Пугачёва с Галкиным к Динамо отношения не имеют. 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Что-то многие наши игроки подались в тёплые края...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
Кипр превращается остров ссылки бывших динамовцев))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 