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Зиньковский может покинуть «Спартак»

вчера, 09:57

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский может покинуть «красно-белых», если в команду перейдёт форвард «Галатасарая» Керем Актюркоглу. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста является «Локомотив».

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер провёл четыре матча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:31
Будет турок в Спартаке, не будет- не важно, но Зеньковский, так или иначе, не уровень Спартака будущего, но для нынешнего он сойдёт.
Но нынешнему чемпионство не грозит- состав из Литвиновых, Пруцевых и Умяровых с коллегами на такое не способен.
А представить Соболева в нынешней команде просто страшно.
Так что, если Станкович решился на модернизацию команды, искореняя всю хрень из неё, высушивая ,,болото" в команде, - это надо лишь поддержать и приветствовать. Я надеюсь на интуицию Деяна, на его свежий взгляд, на его авторитет большого игрока.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57
Вот это было бы здорово. Ну не может Антон делать разницу, вроде и дриблинг есть и скорость, но по итогу ни голов ни асистов. Спартаку нужны игроки иного уровня.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:36
Антон возвращайся в Крылья, твоя помощь будет как раз кстати, да и игровой практики будет на порядок больше
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
вчера в 11:06, ред.
с другой стороны от Глушенкова уже "избавились" и что ????
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:51
Таких игроков, как Зиньковский, Спартак видел очень много.
Они почти не оставили своих следов в славной истории клуба.
Зиньковский не соответствует уровню и амбициям красно-белых.
Его команда называется нижняя часть турнирной таблицы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:24
Зиньковский не потянул уровень Спартака, ему нужно идти в клуб попроще.
Capral
Capral
вчера в 10:08
Не скажу, что он такой незаменимый, но чистка в Спартаке идёт полным ходом. Трансферы осуществляются под нового тренера и вероятно это правильно, но если с тренером не получится, не сработается и тп., что тогда? Соболя убрали, Медину тоже хотят, ещё нескольких игроков готовят на увольнение, теперь ещё и Зиньковский. Не слишком ли круто? Прям, чистка партии-38.

Мне самому интересны новые приобретения Спартака, но так резко всё менять, не преждевременно ли...
Гость
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