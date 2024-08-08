Зиньковский может покинуть «Спартак»

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вчера, 09:57

Полузащитник «Спартака» и сборной России может покинуть «красно-белых», если в команду перейдёт форвард «Галатасарая» Керем Актюркоглу. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста является «Локомотив».

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер провёл четыре матча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.