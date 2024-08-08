Зиньковский может покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский может покинуть «красно-белых», если в команду перейдёт форвард «Галатасарая» Керем Актюркоглу. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста является «Локомотив».
Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый вингер провёл четыре матча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.
Мне самому интересны новые приобретения Спартака, но так резко всё менять, не преждевременно ли...
Мне самому интересны новые приобретения Спартака, но так резко всё менять, не преждевременно ли...
Но нынешнему чемпионство не грозит- состав из Литвиновых, Пруцевых и Умяровых с коллегами на такое не способен.
А представить Соболева в нынешней команде просто страшно.
Так что, если Станкович решился на модернизацию команды, искореняя всю хрень из неё, высушивая ,,болото" в команде, - это надо лишь поддержать и приветствовать. Я надеюсь на интуицию Деяна, на его свежий взгляд, на его авторитет большого игрока.
Но нынешнему чемпионство не грозит- состав из Литвиновых, Пруцевых и Умяровых с коллегами на такое не способен.
А представить Соболева в нынешней команде просто страшно.
Так что, если Станкович решился на модернизацию команды, искореняя всю хрень из неё, высушивая ,,болото" в команде, - это надо лишь поддержать и приветствовать. Я надеюсь на интуицию Деяна, на его свежий взгляд, на его авторитет большого игрока.