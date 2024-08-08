«Спартак» подпишет защитника чемпиона Турции

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вчера, 09:43

Защитник «Галатасарая» перейдёт в «Спартак». Сумма трансфера составит 8 миллионов евро плюс бонусы. Сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Кён выступает за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 25-летний левый защитник сыграл за турецкий клуб 13 матчей в чемпионате, отметился голом и двумя голевыми передачами, а также получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает немца в 6 миллионов евро.

Ранее стали известны требования, которые нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу выдвинул «Спартаку».