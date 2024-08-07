Агенты Холанда подставили лидера клуба РПЛ. Надеялся сыграть против «Интера», «Баварии» или «Реала»

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сегодня, 18:58

В «Наполи» не подтверждают интерес к Сперцяну.

Боссы клубов всегда врут о наличии переговоров

Существует трансферная процедура. Нельзя обсуждать с игроком контракт, если не поставили в известность его нынешний клуб. Это правило постоянно обходят. В «Краснодаре» не знают полный список коллективов, которым интересен воспитанник команды Сперцян. Эдуард является четвертым по стоимости клиентом Рафаэлы Пименты. Бразильская юристка случайно встретила итальянского агента Райолу. Со временем Мино сделал её своей правой рукой. После смерти агента родственники Райолы поделили с Пиментой клиентов.

Рафаэле достались Холанд, де Лигт, Мазрауи и Верратти. Также подрос в цене Сперцян, который раньше представлял другое агентство – «CCA Stellar». Но поскольку посредники, которые отвечают за переходы Грилиша и Камавинга, не нашли Эдуарду новый интересный клуб, то армянин выбрал Пименту. Её главный клиент Холанд этим летом не сменит команду. А вот де Лигт давно надеется покинуть «Баварию», Рафаэла пробует устроить защитника в МЮ . Латераль Мазрауи тоже хочет в команду, где работает экс-тренер «Аякса».

Тен Хаг знает де Лигта и Мазруаи, а Пимента хочет заработать на их переходах. Также Рафаэла ищет способ получить комиссию за трансфер Сперцяна. Эдуард мог перейти в «Наполи». Спортивный директор южан Джованни Манна отрицает интерес к полузащитнику, но обманывает. Сперцян был в списках неаполитанцев. Но у итальянского клуба не лучший трансферный баланс, пока Осимхен официально не нашел себе новую команду. Так что Конте ждёт продаж, чтобы совершить серию важных подписаний под свой стиль футбола.

Удивляет, что Сперцяна не забрали. Не было разговоров о плохой дисциплине, хотя футболист всегда может быть сложным в общении с коллегами. Например, игроки «Боруссии» Дортмунд признавали, что Беллингем иногда был невыносимым. Англичанин, который не отвечает на звонок, когда тревожит Анчелотти, высокого о себе мнения. Карло разыграл Джуда, попросил Винисиуса позвонить следом. Англичанин поднял трубку и попался на удочку Анчелотти. А вот Сперцян пока не в скаутских сетях «Жироны» и компании.

Сперцяну нет смысла оставаться в «Краснодаре»

Клубный патриотизм помог Эдуарду сделать правильный выбор. Отложил уход до этого лета. Сперцян весной боролся за победы в Кубке России и РПЛ . А сейчас «Краснодар» в шаге от зоны вылета. На выходных снова сыграют против ЦСКА , но на этот раз в чемпионате. Эдуард хочет помочь «горожанам» стабилизировать результаты после серии ничьих. Но оставаться до зимы бессмысленно.

Посреди сезона сложнее искать места в сильных командах. Также «Краснодар» не получит через полгода те деньги, что могут забрать сейчас. Клуб не откажется от крупной суммы, ведь смогут подписать крутых новичков. Сперцян принесет финальную пользу, не уйдёт свободным агентом. В «Краснодаре» был смысл остаться лишь в случае борьбы за важные трофеи, но команда не прогрессирует.

Тренер Конте даст Сперцяну за полгода больше, чем сможет Мусаев. В Серии А, Бундеслиге и Ла Лиге полно невероятно сильных наставников. Для развития карьеры Эдуарду надо покинуть РПЛ . Дело не в «Краснодаре», где футболисту уютно, ведь воспитан в клубе. Дело в прогрессе. Между сборными России и Армении игрок выбрал землю предков, хотя родился в российском Ставрополе.

А вот со сменой клуба затянул, стоило уехать в начале лета. Но если не решится сейчас, то станет лишь хуже. Одно дело уходить лидером вице-чемпионов, другое – богатого середняка РПЛ . Эдуарду важно не потерять форму, а ранний старт нового сезона даст фору на западе. Будет в лучшем функциональном состоянии, чем коллеги в топ-5. Именно в одну из элитных лиг сейчас надо стремиться.

Игроки формата Эдуарда могут расти много лет

Атакующий полузащитник, который умеет подавать мячи со стандартов, обладает хорошим дальним ударом, результативный, замечает напарников и не боится черновой работы, может расти много лет подряд. Армянин Мхитарян перепробовал многие роли, даже результативного снайпера в «Шахтёре», прежде чем вырос в звезду европейского футбола в Бундеслиге, АПЛ и Серии А, где сейчас выступает.

Сперцян может закрывать разные позиции в новой команде. А если говорим о «Наполи», то им всегда нужен толковый левый центральный хавбек с пасом, чтобы страховал забеги Кварацхелии в атаку. И одновременно был тем, кто может из центра выкатить мяч на ход бывшему хавбеку «Рубина». Но даже если «Наполи» найдет другой вариант, у Сперцяна должны быть жирные приглашения крутых клубов.

Причина на поверхности – стоимость. Будь у молодого англичанина такие характеристики, как у армянина, оценили бы в 60 млн евро. А вот Кварацхелию «Наполи» подписал за 13,3 млн евро с бонусами, а теперь это футболист за 80-100 млн евро. Сперцян один из самых ценных игроков РПЛ , рыночная стоимость в районе 20 млн евро. Смешные деньги для многих клубов. И покупатели не разочаруются.

Понятно, что в «Краснодаре», где всегда есть игровые проблемы, Сперцяну часто непросто. Иногда не получалось взять игру на себя. Порой ошибался без мяча вместе с напарниками. Но в коллективе, где разрешат быть молодым хавбеком, которого опекают, Эдуард сможет многое показать. По формату и набору задач на поле хавбек ближе к выносливым Кроосу и Модричу, чем к однодневкам.

Настолько большого таланта у Эдуарда, разумеется, нет. Но даже Крооса недооценили в «Баварии». Даже Модрича не забрал «Реал» до «Тоттенхэма». Сперцяну нужна промежуточная ступень, как у Мхитаряна в «Боруссии» из Дортмунда. С этим клубом у Пименты неплохие отношения из-за Холанда. Если новому тренеру «шмелей» Шахину нужен игрок его формата – пусть оценивает Сперцяна.