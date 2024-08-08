Спортдир «Химок» — о Джикии и Дзюбе: «Есть переговоры, но нет конкретики»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался на тему возможного перехода защитника и нападающего .

Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.

Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артёму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики.