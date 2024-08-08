Спортдир «Химок» — о Джикии и Дзюбе: «Есть переговоры, но нет конкретики»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался на тему возможного перехода защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы.
Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.
Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артёму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики.
Не нужны Химкам ни Дзюба, ни Джикия.
Они только разлад могут дать коллективу.
Обойдется клуб без этого сомнительного усиления.
Деньги лучше потратить на молодых игроков
Не нужны Химкам ни Дзюба, ни Джикия.
Они только разлад могут дать коллективу.
Обойдется клуб без этого сомнительного усиления.
Деньги лучше потратить на молодых игроков