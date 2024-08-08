Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Спортдир «Химок» — о Джикии и Дзюбе: «Есть переговоры, но нет конкретики»

вчера, 09:54

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался на тему возможного перехода защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы.

Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.

Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артёму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» подпишет защитника чемпиона Турции
Вчера, 09:43
Стали известны требования, которые Актюркоглу выдвинул «Спартаку»
Вчера, 09:30
Агенты Холанда подставили лидера клуба РПЛ. Надеялся сыграть против «Интера», «Баварии» или «Реала»
07 августаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Спартак» намерен избавиться от нескольких легионеров
07 августа
«Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Актюркоглу
07 августа
Агент Салданьи из «Партизана»: «Из „Краснодара“ с нами никто не связывался»
07 августа
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:29
Мамедов так сказал из вежливости.
Не нужны Химкам ни Дзюба, ни Джикия.
Они только разлад могут дать коллективу.
Обойдется клуб без этого сомнительного усиления.
Деньги лучше потратить на молодых игроков
99n38xppbsdf
99n38xppbsdf
вчера в 10:13
Их зарплаты Химки просто не потянет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:11
Думаю , Анар немного лукавит - скорее всего по деньгам конкретный запрос есть.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 