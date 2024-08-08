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Стали известны требования, которые Актюркоглу выдвинул «Спартаку»

вчера, 09:30

Стали известны условия, на которых нападающий «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу готов перейти в «Спартак». Игрок требует: 5 миллионов евро чистой зарплаты; 10 тысяч евро за включение в состав на матч (на каждый матч); 5 тысяч евро за каждые 90 минут на поле; 3 тысячи евро за каждые 60 минут на поле; 100 тысяч евро за 10 голов в официальных матчах; 100 тысяч евро за 10 результативных передач в официальных матчах; 300 тысяч евро дополнительного бонуса за 10 голов и 10 передач в официальных матчах; 350 тысяч евро за победу в Премьер-Лиге; 150 тысяч евро за победу в Кубке России; 200 тысяч евро за 15 официальных выступлений в первом сезоне; 300 тысяч евро за 30 официальных выступлений в первом сезоне; премия в размере 5 тысяч евро за каждое очко, набранное московским «Спартаком» в матчах чемпионата; включить в контракт сумму отступных в размере 20 миллионов евро для клубов, принимающих участие в Лиге чемпионов.

«Спартак» не намерен платить Актюркоглу 5 миллионов евро («красно-белые» предлагают игроку зарплату в размере 4,5 миллионов евро), также против нескольких пунктов про бонусы и не хочет включать в контракт сумму отступных в размере 20 миллионов евро. В остальном московский клуб согласен на условия турка. Однако сторона Актюркоглу не будет менять свои требования. В ближайшие пару дней станет ясно, состоится ли трансфер.

Ранее сообщалась, что клубы согласовали между собой условия перехода.

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 21:19
Тот случай, когда калькулятор чаще мяча снится...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:58
Думаю это стандартные термины в международном контракте. У нас продать любое барахло по фз44 содержит требований в несколько раз больше
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:50
Оглы чего то попутал
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:05
К бомжам уйдёт !
valt134
valt134
вчера в 15:49
Бухгалтер, Сцуко…
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 14:53
Пошел на рыбалку- а рыба уже в очереди тебя ждёт; сама прыгает в ведёрко.
Не попала прыжком в ведерко- вон опять в речку!
Там же, на берегу, чтоб стоял стол, на нем водочка холодная, уха и прочие вкусности. А после отдыха тебя везли бы домой отдохнуть уже более качественно... Мечты, мечты, где ваша сладость?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:44
Нужен спец.работник клубу, чтобы следил за договоренностью с турком... Это минное поле: чуть что- плати штраф. Спартак не та команда, а РПЛ не та лига, чтобы средний по уровню игрок, да ещё из чемпионата Турции, ставил такие условия. Он не Месси и не Роналду, чтобы ставить такие условия.
Но проблемой Спартака всегда было то, что покупали всякое , а потом не знали, что с ним делать; потому могут опять наступить на те же грабли. Надеюсь на здравый смысл и на Станковича.
Думаю, турок в Спартаке все же не окажется, тем более, что он там и не нужен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:40
Дверь открыта. Пинком под зад, и лети в свободное плавание. С другой стороны, футболист знает себе цену и если требует, следовательно уважает своё имя. Может, и правильно, что требует...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 14:35
Пир во время чумы
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:26, ред.
Слишком завышенные требования у турка. Да и вообще, думается, что это не тот игрок, который нужен "Спартаку".
альсато
альсато
вчера в 14:07
а может уже перестать..играть по законам-основанных на правилах?...Ну какой смысл?..вот элементарный пример....саудовская Аравия, Китай, вша-приглашают(уже сколько лет) за дорого мастеров кожаного мяча.. и чего?..достижения то Сборных (эти стран) -нулевые!.. кассовый сбор(от местного чемпионата)-приравнивается к ZERO!..популяция...популяция вида спорта..зависит от того, сколько создано СШОР!...по моим же данным..и это не с потолоцкого-за пять последних лет ( в этих странах) не увеличилось не на одну!...Так..зачем нам (которых умом не понять) идти по заведому ложному пути?))))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:03
По большому счету барахло он. Это не Луис Адриано и не Промес чтоб столько платить. За такую ЗП можно напа наамного интереснее найти. А вот нигер Кен на фланг-вот это реально топ для нас. Денисов будет на подмене чисто. Пушечный удар и сумасшедший атлетизм-вот отличие качественных легов от наших русских девочек сдыхающих на 60 минуте как наркоманы. Турок пусть колядует в другом месте а вот за нигера держу пальцы!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:00
«350 тысяч евро за победу в Премьер-Лиге; 150 тысяч евро за победу в Кубке России»

Ну это практически фантастика, поэтому для солидности за такое можно указать миллион-два)
adekvat
adekvat
вчера в 13:48
Даже читать не стал, К Маркс меньше писал.
Capral
Capral
вчера в 13:35
Сп62

Ну точно, не столько, сколько хочет от Спартака, иначе- не переходил бы в клуб не играющий в Европе.
STVA 1
STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:33
Я прочитал что до 23 года у него бала зарплата около 1 млн и ему хотели поднять в 3 раза!
Сп62
Сп62
вчера в 13:32
Интересно, а сколько он в Гала имеет?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:25
Блин я тоже так хочу... Пришел на работу - 5к рублей. Доработал до обеда - 10к рублей. Непрерывно отработал 5 дней на пятидневке - 50к рублей. Ходишь всю неделю без опазданий - 20к рублей.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 13:15
Как в полсилы сыграет,если там говорит за 10 голов+пас хочет 300 штук. Думаю мотивация будет после этого
Capral
Capral ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 13:11
А приличных и не надо.)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:00, ред.
Правильно наверное, пусть помаринуют его, Галатасараю он судя по всему не нужен и в другую команду из топ 5 он тоже после не очень удачного сезона может и не перейти на своих условиях. Тут кто кого перетерпит будет похоже история. Но игрок он хороший и все проблемы у него в голове, если Станкович психолог хороший то в Спартаке он заиграет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
69....
Щас вспомню... Мальчиш - Плохиш!
Кажется из сказки Гайдара!
d1metras
d1metras
вчера в 12:47
ничего себе запросы)) сначала он не хочет переходить из за отсутствия еврокубков,потом диктует условия на которых все таки перейдет. Что имеем по итогу - игрока который отыграет чисто ради денег и не факт что в полную силу.. Приедет заработать и через сезон-два благополучно с полными карманами свалит.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 12:40
Это звучит страшно только потому, что речь о Спартаке. У любого футболиста Зенита предварительные условия на агентских переговорах и то в 2 раза выше, а после заключения контракта минимум в 3 :)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:21, ред.
Можно и ответные требования выдвинуть, за каждый фол 5 тыс. евро, за каждую жёлтую карточку 10 тыс. евро, за красную 20 тыс. евро, за каждый удар мимо ворот 10 тыс .евро, эти суммы удваиваются в матчах против Зенита и ЦСКА, за каждую. минуту в лазарете 1 евро. Касаемо отступных в клуб который играет в ЛЧ, если этот клуб обыгрывал когда -либо Спартак + 5 млн евро сверху в кассу, если громил 10 млн, если это Ливерпуль не меньше 70 млн)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:13
А ху ху не хо хо
antant1
antant1
вчера в 12:09
Даже приличных слов не могу подобрать на его хотелки, да и на него самого
Asper
Asper
вчера в 11:45
Нихера запрос, 12 голов забил в прошлом сезоне, а как фляга течет...
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:32
Крепко сказано, Дружище- правдиво!!!!!!! Реализм!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:30
Спартаку надо послать его далеко и надолго и желательно не печатными словами! Ну все поняли))
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