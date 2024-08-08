Стали известны требования, которые Актюркоглу выдвинул «Спартаку»

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вчера, 09:30

Стали известны условия, на которых нападающий «Галатасарая» и сборной Турции готов перейти в «Спартак». Игрок требует: 5 миллионов евро чистой зарплаты; 10 тысяч евро за включение в состав на матч (на каждый матч); 5 тысяч евро за каждые 90 минут на поле; 3 тысячи евро за каждые 60 минут на поле; 100 тысяч евро за 10 голов в официальных матчах; 100 тысяч евро за 10 результативных передач в официальных матчах; 300 тысяч евро дополнительного бонуса за 10 голов и 10 передач в официальных матчах; 350 тысяч евро за победу в Премьер-Лиге; 150 тысяч евро за победу в Кубке России; 200 тысяч евро за 15 официальных выступлений в первом сезоне; 300 тысяч евро за 30 официальных выступлений в первом сезоне; премия в размере 5 тысяч евро за каждое очко, набранное московским «Спартаком» в матчах чемпионата; включить в контракт сумму отступных в размере 20 миллионов евро для клубов, принимающих участие в Лиге чемпионов.

«Спартак» не намерен платить Актюркоглу 5 миллионов евро («красно-белые» предлагают игроку зарплату в размере 4,5 миллионов евро), также против нескольких пунктов про бонусы и не хочет включать в контракт сумму отступных в размере 20 миллионов евро. В остальном московский клуб согласен на условия турка. Однако сторона Актюркоглу не будет менять свои требования. В ближайшие пару дней станет ясно, состоится ли трансфер.

Ранее сообщалась, что клубы согласовали между собой условия перехода.