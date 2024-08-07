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«Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Актюркоглу

вчера, 15:37

«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер нападающего стамбульского клуба и сборной Турции Керема Актюркоглу. Об этом сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.

По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы всё ещё не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия.

В прошедшем сезоне Актюркоглу сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:24
Вот такие трансферы должны быть в Спартаке, а не Маркиньосы с Довбнями. Вот этого мы ждём
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:20
Наверное сильные игроки по 10 млн закончились....
Остались средние....по 15 млн...))
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:12
"Вон оно чё, Михалыч..."(с)
Сейчас новость прочитал, что Спартак хочет МЕЛКИМ ОПТОМ сразу ДВУХ футболёров Галатасарая - этого и вчерашнего Деррика Кена купить за 22 млн гейро.
Интересно, а мелкооптовому покупателю скидка от Галатасарая будет? ))
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:06
Пардон, что вмешиваюсь в диалог...
Спартаку, конечно, НУЖНО усилить и опорную зону, и АПЗ нужен, и в защите ПОКА непорядок ещё: правый фланг особенно...
В общем, НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ! ))
А если серьёзно, то 2-3 позиции усилить (НЕ покупать абы кого на проблемные позиции, а именно УСИЛИТЬ) плюс ещё отличный морально-волевой настрой - вот тогда можно и с Зенитом потягаться.
Даже на ЕГО ПОЛЕ.
112910415
112910415
вчера в 17:03
подождём продолжения истории
derrik2000
derrik2000 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:49
Мне тоже показалось, что он именно атакующий полузащитник, но и в этом амплуа в нарезках не показался именно тем игроком, за кого Спартаку необходимо бороться.
Так... на троечку слабенькую...
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:35
Он же отказался переходить в Спартак из за отсутствия еврокубков ?! Еще от 9 июля тут была такая новость. Что у парня в голове поменялось?)) - загадка.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:22, ред.
Актюркоглу по своему амплуа по большей части значится не как нападающий, а как атакующий полузащитник (левый вингер). Но игрок хороший, вызывался в сборную Турции и даже успел за неё отличиться. Получится ли у него в РПЛ - другой вопрос.
Отрадно, что руководство "Спартака" с приходом нового тренера Станковича начало активно заниматься трансферной политикой с целью усиления состава,
главное, чтобы новые игроки действительно заиграли в команде , а не стали очередным балластом, как уже бывало не раз.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:22
Вова, а зачем он Спартаку? Чтобы от Зенита не отстать по числу трансферов. В Спартаке сейчас отличный состав. игра пошла, зачем еще кого то?
guj4ravhjtg4
guj4ravhjtg4
вчера в 16:20
Опять кота в мешке купят, а он еще и капризничать начнет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:19
Интересно, а тренер принимает участие в этом трансфере?
Вообще-то в сборной Турции слабых футболистов нет.
Это значит, что на Соболева больше не рассчитывают.
Гонор сыграл с ним очень злую шутку
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:05
Вчера Деррик Кен, сегодня - Керем Актюркоглу...))
А почему именно на Галатасарай нацилились?
"Дружественная страна"? )))
Минут 20 смотрел нарезки матчей с его участием.
НЕ впечатлил от слова "СОВСЕМ".
И зачем такой НАПАДАЮЩИЙ в Спартаке нужен?
ТАКИХ можно и в РПЛ или первой лиге ПУЧКАМИ набрать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:40
Очень интересно будет посмотреть на него в Спартаке.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:40
С трудом вериться.....Но.....но в жизни всякое бывает...)
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