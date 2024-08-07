«Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Актюркоглу

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вчера, 15:37

«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер нападающего стамбульского клуба и сборной Турции . Об этом сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.

По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы всё ещё не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия.

В прошедшем сезоне Актюркоглу сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 15 миллионов евро.