«Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Актюркоглу

«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер нападающего стамбульского клуба и сборной Турции Керема Актюркоглу. Об этом сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.
По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы всё ещё не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия.
В прошедшем сезоне Актюркоглу сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 15 миллионов евро.
Отрадно, что руководство "Спартака" с приходом нового тренера Станковича начало активно заниматься трансферной политикой с целью усиления состава,
главное, чтобы новые игроки действительно заиграли в команде , а не стали очередным балластом, как уже бывало не раз.
Отрадно, что руководство "Спартака" с приходом нового тренера Станковича начало активно заниматься трансферной политикой с целью усиления состава,
главное, чтобы новые игроки действительно заиграли в команде , а не стали очередным балластом, как уже бывало не раз.
Так... на троечку слабенькую...
Так... на троечку слабенькую...