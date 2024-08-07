«Спартак» намерен избавиться от нескольких легионеров

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вчера, 16:36

«Спартак» продолжает поиски места продолжения карьеры для полузащитника . Также «красно-белые» готовы расстаться с хавбеком сборной Люксембурга и нападающим сборной Ямайки .

Новый тренерский штаб «Спартака» хочет иметь по два футболиста на каждую позицию. В частности, московский клуб планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника. Поэтому в клубе намерены освободить места для новых легионеров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Керема Актюркоглу.