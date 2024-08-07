«Спартак» намерен избавиться от нескольких легионеров

«Спартак» продолжает поиски места продолжения карьеры для полузащитника Хесуса Медины. Также «красно-белые» готовы расстаться с хавбеком сборной Люксембурга Кристофером Мартинсом и нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном.
Новый тренерский штаб «Спартака» хочет иметь по два футболиста на каждую позицию. В частности, московский клуб планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника. Поэтому в клубе намерены освободить места для новых легионеров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Керема Актюркоглу.