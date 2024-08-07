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«Спартак» намерен избавиться от нескольких легионеров

вчера, 16:36

«Спартак» продолжает поиски места продолжения карьеры для полузащитника Хесуса Медины. Также «красно-белые» готовы расстаться с хавбеком сборной Люксембурга Кристофером Мартинсом и нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном.

Новый тренерский штаб «Спартака» хочет иметь по два футболиста на каждую позицию. В частности, московский клуб планирует приобрести левого защитника и опорного полузащитника. Поэтому в клубе намерены освободить места для новых легионеров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию нападающего сборной Турции Керема Актюркоглу.

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Все комментарии
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:43
Ты только что орал про бережность. А у вас Бакаев бесполезный получает больше, чем основные игроки в других клубов. Сергеев, от игры которого выхлоп минимальный, получает больше, чем нападающие в других клубах.
Это как раз и говорит о том, что кто-то сидит на газовой трубе и имеет гораздо больше возможностей, чем у других.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 5uiСаprаlувr0t (раскрыть)
вчера в 22:20
Ну так чемпионы...как никак...
Чемпионский уровень...чемпионские зарплаты...
Они ж не с улицы пришли....умением, старанием и талантом добились приглашения....в гегемонию....кто ж их за это упрекнёт ??
ABir
ABir
вчера в 22:07
Медину взяли из ЦСКА, туда его и отправить
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:03
Бережный? У вас скамеечники больше получают, чем основные игроки в других клубах.
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 21:59
От Медины надо избавляться, бесполезный игрок, поле, конечно, видит, но на этом всё. Выхлопа от его игры нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Да какая разница с какой трубы платят...газовой...нефтяной...продуктовой...
Было бы за что....платить.
Одним платят за титулы....
Другим миллионы за середину таблицы......и очередь нескончаемая...из тренеров....и легионеров не успевают менять...аж места для будущих легов освобождают заранее...)))

Зенит бережливый...он не может себе позволить "раскидываться Мединами"....прогонять "дорогих Соболевых"....и каждый сезон внедрять новые философии....
Что дал Ваноле-Каттане-Абаскальный период ???
Ничего....никакого преображения....
И есть уверенность что Аморало-Станковический период что то изменит ???
Думаю сомнений больше чем надежд...
Capral
Capral ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 21:37
Такие тонкости мне неизвестны...)))
1580556558
1580556558 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Может конфликт с тренером или сам хочет уйти?
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
В статье же ясно написано, что хотят освободить места под новых легионеров. Да и зарплатную ведомость нужно разгрузить, не все же сидят на газовой трубе и на гос. средства приобретают игроков и выплачивают им зарплаты, в том числе за полировку скамейки.
Сп62
Сп62 ответ 3hnwed6u5qhk (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
Руководство сейчас смотрит на Дена. Боюсь, как бы этот Ден дров не наломал. В Спартаке хорошо видят поле Маслов, Умяров, Барко и Медина. Но, если первые двое реализовать свой потенциал могут процентов на 30, то у двух вторых эффективность гораздо выше. Минус у Медины - его слабая физическая работоспособность. Однако, расставаться с ним желательно тогда, когда будет равноценная или лучшая замена. Лично моё мнение.
Capral
Capral
вчера в 19:26, ред.
Посмотрел сейчас 17-минутный ролик Брюге-Спартак, 1985г. Нет слов!!! Что Юрка Гаврилов вытворял, какая игра, культура паса, комбинации!!!!!!! Освежил память ПРЕКРАСНЫМ!!!!!!!

Да еще, с комментарием Н.Н.Озерова!!!!!!! Просто, окунулся в прекрасное прошлое...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:53
Я про то, что тот кто с топами выстрелит тот не прикосаем.
Я видел как Медина старается, хотя он днарь днарем, и если он сделает разницу, то пусть играет
9qjz4qzk8f74
9qjz4qzk8f74
вчера в 18:51
Даже поиграть не дают, не успели прийти, уже гонят.
Capral
Capral ответ 3hnwed6u5qhk (раскрыть)
вчера в 18:46
Не, ну я реально не понимаю, чем Медина не угодил?! Он сейчас в Спартаке моторит, выполняет определенные функции в организации атаки, заводит команду, отлично смотрится в центре поля!!! Ну как это так- взять и избавиться?!
Bad Listener
Bad Listener ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Матчи с топами покажут кого надо оставлять, а если игрок не умеет играть то против Зенита он не заиграет, так что итак уже давно понятно кто в Спартаке лишний.
3hnwed6u5qhk
3hnwed6u5qhk
вчера в 18:42
Руководство Спартака трудно понять, их всегда качает из крайности в крайность
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Только матчи с топами покажут кто на выход, и, конечно же, Деян
huwxw3ve6wtf
huwxw3ve6wtf
вчера в 18:30
Гнать то нужно руководство. Перестановки легионеров - ????? Прачечная .......
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:17
Правильно, я бы ещё от Бонгонды и сразу же от Маркиньоса избавился и половины наших игроков таких как Хлусевич, Умяров, Зобнин - всё это не уровень Спартака. Вопрос кто только будет Спартак в лимит вписывать, а то кроме Довбни одних иностранцев берут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16, ред.
Не успели полторы игры пофеерить и давай....Мединами раскидываться...
112910415
112910415
вчера в 17:17
Медина-то чем плох ?
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Если только продавать по заниженным ценам.... по другому никак.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:52
Надеюсь, что тренер перестраивает команду сам и под себя.
Это может означать, что у тренера есть кредит доверия и с него будет спрос,
Надеюсь, нынешний рулевой в Спартаке надолго и он добудет трофеи.
Capral
Capral
вчера в 16:43
От Медины избавиться? Он отлично смотрится в новом сезоне, с банкирами на нем поставили пенальти. И вообще- игрок очень качественный. Неужели не нужен Спартаку??? Вот этого я не понимаю...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:38
Давно пора от балласта избавиться...
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