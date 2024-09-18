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Руководство «Ромы» выбрало нового главного тренера

вчера, 14:24

Совет директоров «Ромы» решил назначить новым главным тренером команды Ивана Юрича. С агентом хорватского специалиста связались сразу после отставки Даниэле Де Росси. Руководство «Ромы» привлекло то, что Юрич находится без работы, а значит сможет немедленно возглавить команду. Также подписание 49-летнего специалиста не потребует от римлян завышенных трат.

Перед Юричем будет поставлена задача развивать молодых футболистов. В данный момент стороны согласовывают последние детали сделки.

Напомним, 30 июня текущего года Юрич покинул «Торино» по истечению срока контракта, которое возглавлял с июля 2021 года (45 побед, 36 ничьих и 41 поражение).

Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с назначением экс-наставника «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:02
Да уж, дурную затею устроили владельцы Ромы...уволить тренера с характером, человека, который отдал клубу всё как в роли игрока, так и в роли тренера, вывел Рому из кризиса в прошлом сезоне, и тут получил пенок под зад...
Терзич тренер интересный, но его даже родные болельщики Дортмунда готовы были сожрать за провалы, а тут другая страна, другой чемпионат....поглядим, что из этого выйдет
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:07
Иван всех на уши поставит!
ke5u29fmdjy2
ke5u29fmdjy2
вчера в 14:42
Не равнозначная смена тренера.
Гость
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