Руководство «Ромы» выбрало нового главного тренера

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вчера, 14:24

Совет директоров «Ромы» решил назначить новым главным тренером команды . С агентом хорватского специалиста связались сразу после отставки Даниэле Де Росси. Руководство «Ромы» привлекло то, что Юрич находится без работы, а значит сможет немедленно возглавить команду. Также подписание 49-летнего специалиста не потребует от римлян завышенных трат.

Перед Юричем будет поставлена задача развивать молодых футболистов. В данный момент стороны согласовывают последние детали сделки.

Напомним, 30 июня текущего года Юрич покинул «Торино» по истечению срока контракта, которое возглавлял с июля 2021 года (45 побед, 36 ничьих и 41 поражение).

Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с назначением экс-наставника «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича.