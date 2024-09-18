Руководство «Ромы» выбрало нового главного тренера

Совет директоров «Ромы» решил назначить новым главным тренером команды Ивана Юрича. С агентом хорватского специалиста связались сразу после отставки Даниэле Де Росси. Руководство «Ромы» привлекло то, что Юрич находится без работы, а значит сможет немедленно возглавить команду. Также подписание 49-летнего специалиста не потребует от римлян завышенных трат.
Перед Юричем будет поставлена задача развивать молодых футболистов. В данный момент стороны согласовывают последние детали сделки.
Напомним, 30 июня текущего года Юрич покинул «Торино» по истечению срока контракта, которое возглавлял с июля 2021 года (45 побед, 36 ничьих и 41 поражение).
Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с назначением экс-наставника «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича.
Терзич тренер интересный, но его даже родные болельщики Дортмунда готовы были сожрать за провалы, а тут другая страна, другой чемпионат....поглядим, что из этого выйдет
Терзич тренер интересный, но его даже родные болельщики Дортмунда готовы были сожрать за провалы, а тут другая страна, другой чемпионат....поглядим, что из этого выйдет