Хави считает, что «Барселона» пытается его дискредитировать

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави возмущён действиями каталонцев.
Он считает, что клуб делает всё для того, чтобы дискредитировать специалиста. Это касается командных интервью и постов в социальных сетях.
Хави не нравится, что в «Барселоне» восхваляют нынешнего главного тренера Ханса-Дитера Флика.
а президент клуба не любит когда кто то критикует его работу.
даже если это Хави.
как гл.тренер топ-команды, как он может получать желтые карточки?
и это вне поле из его психологических срывов и эмоция и истерики.
да, первый год Хави добился результата, Барса стала чемпионом.
но потом не было ярких побед, а унылые и вымученные победы.
плюс ранние вылеты из ЛЕ и ЛЧ.
хуже того, у Хави команда плохо готовилась физически.
напомню, как игроки Барсы приходили Хави и требовали изменить план тренировок, добавит больше силовых нагрузок.
а президент клуба не любит когда кто то критикует его работу.
даже если это Хави.
как гл.тренер топ-команды, как он может получать желтые карточки?
и это вне поле из его психологических срывов и эмоция и истерики.
да, первый год Хави добился результата, Барса стала чемпионом.
но потом не было ярких побед, а унылые и вымученные победы.
плюс ранние вылеты из ЛЕ и ЛЧ.
хуже того, у Хави команда плохо готовилась физически.
напомню, как игроки Барсы приходили Хави и требовали изменить план тренировок, добавит больше силовых нагрузок.