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Хави считает, что «Барселона» пытается его дискредитировать

вчера, 13:47

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави возмущён действиями каталонцев.

Он считает, что клуб делает всё для того, чтобы дискредитировать специалиста. Это касается командных интервью и постов в социальных сетях.

Хави не нравится, что в «Барселоне» восхваляют нынешнего главного тренера Ханса-Дитера Флика.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:30
Хави много болтает..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:35
Фликают на Флика.
112910415
112910415
вчера в 19:05
Надо всем успокоиться
upa454ej2frx
upa454ej2frx
вчера в 17:09
Дешевые предъявы, вызывают смех.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:42
Щас Бавария навтыкает полную авоську каталонцам... и все тухлые яйца с помидорами будут у Флика на темени.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08, ред.
Конечно Хави обидно, ведь он ментально не отделяет себя от Барсы . Другое дело , в той критике , которая сейчас происходит в соцсетях по отношении к нему "львиная доля" самого Хави - все мы помним его "шараханья" на посту ГТ Барсы ( а о фанатах самого клуба вообще молчу). А у нового специалиста всё пока "в шоколаде" - вот на этом контрасте и делаются все эти интервью и посты в соцсетях . Но как мы все знаем от любви до ненависти один шаг - и если произойдёт , какой ни будь серьёзный спад, риторика по отношению к Флику сразу же изменится . Чего конечно не хотелось бы, желательно видеть сильную Барселону и интересную , интригующую борьбу в испанском чемпионате!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:51
Хави был уволен потому что морально поплыл.
а президент клуба не любит когда кто то критикует его работу.
даже если это Хави.
как гл.тренер топ-команды, как он может получать желтые карточки?
и это вне поле из его психологических срывов и эмоция и истерики.
да, первый год Хави добился результата, Барса стала чемпионом.
но потом не было ярких побед, а унылые и вымученные победы.
плюс ранние вылеты из ЛЕ и ЛЧ.
хуже того, у Хави команда плохо готовилась физически.
напомню, как игроки Барсы приходили Хави и требовали изменить план тренировок, добавит больше силовых нагрузок.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:30
Хави, ты сам ушёл...
Тебя никто не выгонял.
А теперь не привлекай к себе внимания
Брулин
Брулин
вчера в 14:26
Как не крути, а Флик пришёл на задел Хави. Критиковать Хави, как минимум не благодарно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:25
Нытье совсем не красит Хави!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:10
Пришел в кризисную Барсу выиграл чемпионат и Суперкубок, раскрыл Ямаля и Кубарси, а сейчас его вспоминают негативно. Очень жаль.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:04
Другой бы порадовался за родной клуб, но у этого раздутое ЧСВ не позволяет. Я так понимаю, Хави намного предпочёл бы, что сейчас Барса и дальше падала вниз и проигрывала, зато Хави при это никто не смог бы упрекнуть.
z4wfppb44wsh
z4wfppb44wsh
вчера в 13:58
очевидно что Хави рано залез в Барселону, надо было взять какой-нибудь середняк, набить шишек, а потом уже в Барселону
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:48
Пока у Флика получается, то его будут восхвалять.
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