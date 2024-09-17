Хави считает, что «Барселона» пытается его дискредитировать

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вчера, 13:47

Бывший главный тренер «Барселоны» возмущён действиями каталонцев.

Он считает, что клуб делает всё для того, чтобы дискредитировать специалиста. Это касается командных интервью и постов в социальных сетях.

Хави не нравится, что в «Барселоне» восхваляют нынешнего главного тренера .