«Барселона» хочет подписать Холанда на замену Левандовского

«Барселона» начала искать замену нападающему Роберту Левандовскому.
В качестве кандидатов на позицию каталонцы рассматривают Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Виктора Дьёкереша («Спортинг») и Беньямина Шешко («РБ Лейпциг»).
Однако покупку нападающего могут затруднить финансовые трудности команды.
поэтому ближайщие два-три года норвежец будет в МанСити.
я бы рассмотрел корейца из Тоттенхэма)))
а Холанд пусть бегает за МС.
денег у Барсы появятся.
во первых, Камп Ноу достроят к зиме этого года.
во вторых Барса надеется на жирный контракт от Nike.
поэтому ближайщие два-три года норвежец будет в МанСити.
я бы рассмотрел корейца из Тоттенхэма)))
а Холанд пусть бегает за МС.
денег у Барсы появятся.
во первых, Камп Ноу достроят к зиме этого года.
во вторых Барса надеется на жирный контракт от Nike.