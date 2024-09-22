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«Барселона» хочет подписать Холанда на замену Левандовского

вчера, 14:59

«Барселона» начала искать замену нападающему Роберту Левандовскому.

В качестве кандидатов на позицию каталонцы рассматривают Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Виктора Дьёкереша («Спортинг») и ​Беньямина Шешко («РБ Лейпциг»).

Однако покупку нападающего могут затруднить финансовые трудности команды.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:45
Норвежец вряд ли согласится на такой трансфер. С МС он выигрывает трофеи, претендует на ЗБ и ЗМ, играет в клубе гегемоне, зачем ему переходить в Барсу? Здесь он не сможет столько забивать и соответственно индивидуальных наград тоже не получит. Можно вспомнить сколько Роберт забивал за Баварию, но в Барсе ему тяжело, потому что клуб не имеет такого колоссального превосходства над своими соперниками и партнеры не создают ему достаточно много моментов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:28
Холланда надо подписать остальные двое слабые
d6bf8wqanjas
d6bf8wqanjas
вчера в 17:12
Пока походу не по карману каталонцам дорогой норвежский забивала
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:34
В свете последних событий вокруг МС возможно будет большая распродажа игроков этого клуба. А там глядишь и действительно норвежец окажется в Барсе.
8df6ebqz4wxd
8df6ebqz4wxd
вчера в 16:06
Тогда в Барсе что-то меняется, когда вместо например Месси, будет играть Холанд, это уже будет не Барселона
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
Холанд наверно, сам захочет в Барсу, т.к. видит что в Реале ему нет место в старте.
поэтому ближайщие два-три года норвежец будет в МанСити.
я бы рассмотрел корейца из Тоттенхэма)))
а Холанд пусть бегает за МС.
денег у Барсы появятся.
во первых, Камп Ноу достроят к зиме этого года.
во вторых Барса надеется на жирный контракт от Nike.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:27
Я думаю игра Барсы не подходит Холланду, как и игра МС. За Мс он забивает, но только за счёт того, что позади многомиллионная, идеально сбалансированная, опытная команда, которая находится на пике своих возможностей, моменты ему создают уйма. Мне кажется Норвежцу Реал идеально подошёл бы. Можно было бы поменять на Мбапе, это принесло бы идеальный баланс Реалу. Жаль Холланд не на столько популярен как Француз, поэтому Перес выбрал не его
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:24
У Барсы нет на него денег, так что вопрос закрыт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:21
Левандовски, а ты знаешь, что тебе уже ищут замену. Составлен даже список кандидатов. Гордись, Роберт, в этом списке есть сам Холланд. Но не переживай, заменят тебя не завтра, у Барселоны банально нет денег. До сих пор с Месси не рассчитались по долгам.
Вещий
Вещий
вчера в 15:13
Нет денег, а все фантастикой Барса занимается...
Capral
Capral
вчера в 15:10
Не представляю этого человека в Барселоне. Поляк, в силу своего футбольного интеллекта- на три головы сильней и умней норвежца. То, что получилось у Гварда в МС, у Флика, в Барселоне может не срастись. Но посмотреть было интересно...
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:06
К сожалению, финансовые проблемы Барселоны могут оказать серьезное влияние на их способности привлекать новых игроков. Команда должна найти баланс между амбициями и реальностью. Если клуб не сможет разрешить свои финансовые вопросы, это может затруднить даже возможность привлечения менее дорогих кандидатов, таких как Шешко.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:02, ред.
То , что замену Роберту искать пора - это понятно , а вот пойдёт ли Эрлинг в Барсу - большой вопрос ?
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