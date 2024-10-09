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Щесны — о курении: «Думаю, это не влияет на меня»

вчера, 23:05

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны в интервью источнику высказался о курении.

Это вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, если я курю. Я думаю, это не влияет на меня, и то, что я делаю на футбольном поле, — это работаю в два раза усерднее. И я не делаю это на глазах у детей, чтобы не оказывать на них плохое влияние. Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не от меня зависит, я стараюсь скрыть это и не показывать людям. Но если кто-то думает, что я изменюсь в своей личной жизни, пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и эти вещи просто никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не за то, что я ищу истории, которые на самом деле никого не волнуют.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:40
простим мастера
пусть живёт, как привык
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:20
Береги здоровье.......это самое ценное!
a8fyyte3zn7u
a8fyyte3zn7u
сегодня в 06:26
Вратарю хорошая дыхалка не нужна. Он же не много бегает.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:51
Кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет.
44zqb4qtj68c
44zqb4qtj68c
сегодня в 04:50
Курение влияет на любого курильщика, другое дело что он вратарь и дыхалка ему не обязательна
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:56
Для Щесны как для вратаря курение не столь критично как для полевого игрока, ведь ему много бегать не надо, но все равно оно наносит вред здоровью. Лучше бросить дурную привычку!
tu2mby49js8z
tu2mby49js8z
сегодня в 03:10
Пару лет ещё подоит шейхов КриРо
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:07
Похоже он гордится тем, что курит....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:28
Одно можно сказать точно - Войцеха с такой тягой к курению, не когда и ни при каких обстоятельствах, не взяли бы в ЦСКА - там к никотину совсем уж негативное отношение... )
Futurista
Futurista ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 23:53
Думаешь печень это менее важный орган чем лёгкие?)...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:32
Лучше выпить.. ☝️
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:26
Ну это его личное дело,хотя ведь спортсмен.
Гость
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