Щесны — о курении: «Думаю, это не влияет на меня»

Вратарь «Барселоны» в интервью источнику высказался о курении.

Это вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, если я курю. Я думаю, это не влияет на меня, и то, что я делаю на футбольном поле, — это работаю в два раза усерднее. И я не делаю это на глазах у детей, чтобы не оказывать на них плохое влияние. Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не от меня зависит, я стараюсь скрыть это и не показывать людям. Но если кто-то думает, что я изменюсь в своей личной жизни, пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и эти вещи просто никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не за то, что я ищу истории, которые на самом деле никого не волнуют.