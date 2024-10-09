Монтес: «Непросто смириться с тем, что наша сборная будет играть с клубом»

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики высказался о предстоящем контрольном матче своей национальной команды с «Валенсией».

Непросто смириться с тем, что мы будем играть с клубом, но мы должны это сделать. Разумеется, многие команды за что-то соревнуются, а мы нет, все они заняты, а «Валенсия» – замечательный клуб, он играет в одном из лучших чемпионатов.

Все стараются подписывать сильнейших футболистов со всего мира в соответствии со своими возможностями, и я думаю, что в «Валенсии» есть качественные игроки. Мы намерены противостоять им наилучшим образом, это будет интересный матч.