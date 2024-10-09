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Монтес: «Непросто смириться с тем, что наша сборная будет играть с клубом»

вчера, 16:29

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес высказался о предстоящем контрольном матче своей национальной команды с «Валенсией».

Непросто смириться с тем, что мы будем играть с клубом, но мы должны это сделать. Разумеется, многие команды за что-то соревнуются, а мы нет, все они заняты, а «Валенсия» – замечательный клуб, он играет в одном из лучших чемпионатов.

Все стараются подписывать сильнейших футболистов со всего мира в соответствии со своими возможностями, и я думаю, что в «Валенсии» есть качественные игроки. Мы намерены противостоять им наилучшим образом, это будет интересный матч.

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Все комментарии
MDaNNy
MDaNNy
сегодня в 01:44
Да сделайте как наша сборная по хоккею с мячом - играйте с клубами
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:46
Играйте с клубом! Ничего страшного
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18
)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:14
Дело ясное что дело темное.... могли бы в Россию приехать мячик попинать... мы бы их не выгнали.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:13
Ничего, что сборная России хочет сыграть с клубом - автобусом из НиНо...?
8h59zndhppxh
8h59zndhppxh
вчера в 17:09, ред.
Знал бы ты как непросто смириться, что твоя сборная чуть не сыграла с какой-то мутной шайкой, выдававшей себя за сборную самого Пакистана
adekvat
adekvat
вчера в 17:01
Пусть намекнет своим что сборная России тоже свободна.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:33, ред.
Сесар говорит, что Валенсия — замечательный клуб. Надеюсь, он не ждет от них чего-то экстраординарного. Может, он просто не в курсе, что в этом сезоне они больше напоминают клуб, который пытается найти себя в лабиринте? Главное, чтобы они не потерялись во время матча.
Гость
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