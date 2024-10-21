Тен Хаг: «Я люблю играть против команд Моуриньо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче» высказался о наставнике турецкой команды Жозе Моуриньо.
Я люблю противостоять ему, играть против его команд. У него всегда сильные коллективы, он победитель и выиграл так много титулов.
Думаю, что Моуриньо является примером для многих, многих специалистов.
Моуриньо как никто, умеет мотивировать своих игроков.
надеюсь, Тен Хаг даст молодежи играть.
хотел увидит Харри Амасса и Диалло Амада на матч с Фенербахче.
все мы знаем, как английские клубы играли в Турции последние годы.
так что, можно смело ставить за турков.
тем более Тен Хаг и его МЮ не умеет вставиьт автобус.
Моуриньо как никто, умеет мотивировать своих игроков.
надеюсь, Тен Хаг даст молодежи играть.
хотел увидит Харри Амасса и Диалло Амада на матч с Фенербахче.
все мы знаем, как английские клубы играли в Турции последние годы.
так что, можно смело ставить за турков.
тем более Тен Хаг и его МЮ не умеет вставиьт автобус.