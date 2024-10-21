Тен Хаг: «Я люблю играть против команд Моуриньо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче» высказался о наставнике турецкой команды .

Я люблю противостоять ему, играть против его команд. У него всегда сильные коллективы, он победитель и выиграл так много титулов.

Думаю, что Моуриньо является примером для многих, многих специалистов.