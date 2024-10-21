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Тен Хаг: «Я люблю играть против команд Моуриньо»

вчера, 16:20
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед24.10.2024 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче» высказался о наставнике турецкой команды Жозе Моуриньо.

Я люблю противостоять ему, играть против его команд. У него всегда сильные коллективы, он победитель и выиграл так много титулов.

Думаю, что Моуриньо является примером для многих, многих специалистов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:16
в Стамбуле МЮ ждет невероятно тяжелый матч.
Моуриньо как никто, умеет мотивировать своих игроков.
надеюсь, Тен Хаг даст молодежи играть.
хотел увидит Харри Амасса и Диалло Амада на матч с Фенербахче.
все мы знаем, как английские клубы играли в Турции последние годы.
так что, можно смело ставить за турков.
тем более Тен Хаг и его МЮ не умеет вставиьт автобус.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:00
Моур тоже любит играть против своих бывших, это я не про Тен Хага
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:28
Все любят играть против Моуриньо.
112910415
112910415
вчера в 17:18
уцелеть бы как-то ...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:12
...да уж, получат от турок!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:53
Лысый, Сколько кг в штангах?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:46
Они друг друга стоят)) Еще до игры трепа будет немерено))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
" Выходи биться будем" - выглядит это так, ну а совпадёт ли продолжения этого анекдота - узнаем после матча...)))
Вещий
Вещий
вчера в 16:40
Смешно... один недотренер хвалит второго... ждем теперь от Маура нечто подобное.
Гость
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