Дюков: «Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем»

Глава Российского футбольного союза прокомментировал работу на посту главного тренера сборной России.

Есть ли у РФС варианты на случай, если Карпину в какой-то момент надоест тренировать сборную России? Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал.

Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию. Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил.