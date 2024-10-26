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Дюков: «Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем»

вчера, 10:18

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Есть ли у РФС варианты на случай, если Карпину в какой-то момент надоест тренировать сборную России? Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал.

Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию. Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил.

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Все комментарии
33q2ds5yypxc
33q2ds5yypxc
вчера в 15:13
Не в матчах дело, дело в отношении к работе.
112910415
112910415
вчера в 14:29
будем считать, что человек на своём месте
альсато
альсато
вчера в 13:14
Что значит надоело быть тренером Сборной?..Ваапче)))..кто этот вопрос задал главе РФС?...вот теперь я понимаю, как Георгиевичу тяжело общаться с журналистами с ЕГЕ за спиной...
t4f6nr8rnjr8
t4f6nr8rnjr8
вчера в 13:06
Тренер физрук, который никогда и нигде ничего не выиграл, создает сборную с пальцевыми.
hpatdv4c847c
hpatdv4c847c
вчера в 12:40
Валера там справляется , возможностей финансовых там мало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:46, ред.
Это Сборная...
Что значит "надоело"??
И какие такие "условия" может выдвигать Карпин...??

Не надо из Сборной....делать хочу-нехочу...условия-неусловия....

Это высшая команда страны...вне зависимости от того положения в котором она может оказаться из-за внешних факторов...
Игрок сборной - это во все времена знак качества....
Тренер Сборной - вообще футбольный гуру всех и вся....
И пусть журналисты глупые вопросы не задают..."надоело-ненадоело"
lotsman
lotsman
вчера в 11:41
А зачем варианты если сборная только существует, а не играет. в турнирах. И Карпин сойдёт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
Да там и тренер-то не нужен вовсе...
ja5cjw52czyj
ja5cjw52czyj
вчера в 11:04
Мы на верном пути.
Карпину творческих успехов
Так держать!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:45
А Смысл зачем? Тренировки наверно плохо проводит.
Гость
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