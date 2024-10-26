Дюков: «Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Есть ли у РФС варианты на случай, если Карпину в какой-то момент надоест тренировать сборную России? Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал.
Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию. Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил.
Что значит "надоело"??
И какие такие "условия" может выдвигать Карпин...??
Не надо из Сборной....делать хочу-нехочу...условия-неусловия....
Это высшая команда страны...вне зависимости от того положения в котором она может оказаться из-за внешних факторов...
Игрок сборной - это во все времена знак качества....
Тренер Сборной - вообще футбольный гуру всех и вся....
И пусть журналисты глупые вопросы не задают..."надоело-ненадоело"
Что значит "надоело"??
И какие такие "условия" может выдвигать Карпин...??
Не надо из Сборной....делать хочу-нехочу...условия-неусловия....
Это высшая команда страны...вне зависимости от того положения в котором она может оказаться из-за внешних факторов...
Игрок сборной - это во все времена знак качества....
Тренер Сборной - вообще футбольный гуру всех и вся....
И пусть журналисты глупые вопросы не задают..."надоело-ненадоело"
Карпину творческих успехов
Так держать!!!
Карпину творческих успехов
Так держать!!!