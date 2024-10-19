Шунин начал обучение футбольному менеджменту

Руководитель Академии РФС Ирина Баранова рассказала источнику, что экс-вратарь «Динамо» начал обучение по программе футбольного менеджмента.

Академия помогает бывшим футболистам найти себя в управленческом направлении. Например, мы запустили программу переквалификации, то есть дипломы, и по футбольному менеджменту. Сейчас у нас начал проходить обучение Антон Шунин. Он выбрал не тренерство, а пошёл к нам в направление подготовки специалистов на футбольный менеджемнт, футбольным управленцем.