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Шунин начал обучение футбольному менеджменту

вчера, 15:37

Руководитель Академии РФС Ирина Баранова рассказала источнику, что экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин начал обучение по программе футбольного менеджмента.

Академия помогает бывшим футболистам найти себя в управленческом направлении. Например, мы запустили программу переквалификации, то есть дипломы, и по футбольному менеджменту. Сейчас у нас начал проходить обучение Антон Шунин. Он выбрал не тренерство, а пошёл к нам в направление подготовки специалистов на футбольный менеджемнт, футбольным управленцем.

Летом голкипер покинул московский клуб после окончания действия контракта.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09
Скоро в "полку менеджеров прибудет"...)
Гость
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