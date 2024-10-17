Англичане очень плохо приняли Тухеля. Британцам пора осознать своё место в футболе

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вчера, 20:50

Должны благодарить немца, что согласился.

Многие негативно встретили назначение Тухеля

Напоминает помешательство. Некоторые репортеры, которые облизывали с головы до пят идею назначить Гвардиолу, уничтожают выбор в пользу Тухеля… Поскольку он иностранец. Клопп и Гвардиола давно стали английскими тренерами? Понятно, что британцы не любят немцев. Хотя прошло много лет, логично с опаской относиться к народу, который пошел на страшные преступления против британцев на их земле.

Но Тухель не сбрасывал бомбы на Ковентри. Англичане разделились. Многие рады, что сборная заполучила тренера, который хорош в своем деле, успешный, с идеями, с умением душить оппонентов в раундах плей-офф. Гвардиола хвалит Тухеля за тактический выбор в центральных поединках. Рядом с объективной оценкой минусов и козырей Тухеля, англичане удивили волной ненависти на пустом месте.

Каррагер заявил, что тренером «Трёх львов» должен быть англичанин. При этом не назвал фамилию местного наставника, который сильнее Тухеля, ведь такого человека нет. Хау и Поттер по разным причинам подходят хуже. Гари Невилл сказал, что выбор немца наносит вред, поскольку таким образом ни один из своих наставников не сможет отыскать новую футбольную идентичность у руля сборной Англии.

Но Саутгейт работал почти 8 лет. Как его успехи? Не сумел пройти в финал ЧМ -2018, проиграл сборной Хорватии. Не смог обыграть французов в Катаре, хотя Дешам нарывался на вылет. Не обыграл сборную Италии, которая до старта Евро-2020 не была первой из фаворитов. Проиграл в финале Испании, которая тоже не являлась главной в списке, ведь чаще ставили на Англию. Но Саутгейт показал плохой футбол.

Английские тренеры давно невероятно слабые

АПЛ не является чисто английским турниром. Это международный кубок с долей местных игроков. Но ключевые роли в АПЛ на протяжении всей истории играли иностранцы. Фергюсон, Гвардиола, Венгер – главные тренеры. Кантона – первая легенда новой эры. Не будем принижать Ширера и Руни, но Анри и Гиггз тоже важны для АПЛ , как многочисленные французы и испанцы, бразильцы и бельгийцы.

Деньги стекаются в АПЛ , фанатская культура имеет глубокие корни. Но в Англии нет выдающейся тренерской школы. После ухода Фергюсона и деградации тренера Венгера центральные поединки клубов вызывали зевоту. Возрождение тренерской мысли совпало с появлением новых иностранных тренеров. Никогда в истории победителем АПЛ не был английский специалист. Ещё раз – никогда в истории.

Как можно ставить целью победу на чемпионате мира, но верить в успех местного наставника? Саутгейта не хотят пригласить в «Манчестер Юнайтед», договариваются с Зиданом. У француза несколько побед в Лиге чемпионов. Английский тренер в последний раз выигрывал в Кубке чемпионов в 1984 году. Джо Фэган с опытным «Ливерпулем» обыграл «Рому» в столице Италии по пенальти.

Последний английский тренер, которого хотелось увидеть у руля сборной, но с командой не поработал, умер двадцать лет назад. Звали его Брайан Клаф. Дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов с «Ноттингем Форест». Но у мистера Клафа был настолько длинный язык, что английские чиновники испугались подпускать его к национальной команде. После Робсона не было своих Личностей в сборной.

Футболистам «Трёх львов» нужен сильный ментор

Не спорим, что в Англии много дерзких футболистов. Так было всегда. Британцы не из тех, кто боится драк и конфликтов. Но когда дело доходит до Евро и ЧМ , то они в основном теряются как Бекхэм, Джеррард и Лэмпард. Не хватает характера, нет чемпионского настроя. Кейн не выиграл финал Евро-2024, хотя это достойный форвард и неплохой парень. Беллингем тоже не стал героем решающего поединка летом.

В двадцать первом веке у англичан один «Золотой мяч». Победу одержал Майкл Оуэн, но приз ему выдали незаслуженно. Прокатили в 2001 году крутых Рауля и Кана, хотя форвард «Реала» и голкипер «Баварии» для истории футбола заметно значимее, чем нестабильный нападающий Оуэн, который после «Ливерпуля» резко скатился. У английских игроков часто большое эго, но мелкие результаты со сборной страны.

Нужен не просто тренер, как бледный Саутгейт, а наставник, учитель, вожак и лидер. Нет сейчас настолько яркой фигуры среди англичан. А вот Тухель колоритный и не старый наставник. Умеет завязывать отношения с умными футболистами. Даже жена Тиаго Силвы, бывшего игрока ПСЖ и «Челси», тепло отзывается о Томасе, поскольку немец всегда ссорился с боссами, но нередко прекрасно общался с футболистами.

Когда его выгнали из ПСЖ , игроки были против такого решения шейхов. Понятно, что у Тухеля случались конфликты с игроками. Но у Кейна точно не было проблем с Томасом в «Баварии», а Харри – капитан сборной Англии. В стране, которая на футбольной карте мира такая яркая благодаря деньгам извне и легионерам, надо быть скромнее относительно «традиций». Время «бей-беги» давно прошло, надо знать своё место.

«Черный день для Англии». С таким заголовком на первой странице вышла одна из самых популярных газет Великобритании. К Тухелю придираются, хотя немец не сыграл ни одного поединка. У нападок нет смысла. Ни одному наставнику не гарантирован успех со сборной Англии. Фантастически неудачливая сборная. У Дании и Греции есть победы на чемпионате Европы. У Англии только два проигранных подряд финала.

Но Тухель высококлассный тренер, победитель Лиги чемпионов. Не знаем, получится ли у него. Но травля без причины – повод поддержать немца в начинаниях. Человек в первый день сказал, что его цель – добавить звезду на эмблему «Трёх львов». В ответ увидел дикость англичан. Достань им звезду с неба – скажут, что просили соседнюю. Беспочвенная наглость игроков и фанатов – одна из причин вечных неудач Англии.