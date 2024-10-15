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Глава КФФ: «Ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт»

вчера, 14:55

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.

Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

Главная задача — это подготовка к квалификации ЧМ‑2026? Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
речь не идёт ...
молча уволят ?
альсато
альсато
вчера в 15:56
ПИДЕШЬ)))))..у КФФ-есть вариант на замещение)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
Но можно бы добавить осторожно - пока не идёт...)
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:20
Чабанов при переправе отары не меняют))
fz5gw63ckf57
fz5gw63ckf57
вчера в 15:00
Еще работать не начал, какое увольнение?
Гость
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