Глава КФФ: «Ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт»

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.

Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.