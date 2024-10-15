Глава КФФ: «Ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт»

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.
Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идёт. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.
Главная задача — это подготовка к квалификации ЧМ‑2026? Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.
молча уволят ?
молча уволят ?