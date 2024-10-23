Рахимов ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» после матча с «Акроном» в Кубке России (1:0) отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

Не понимаю, зачем я должен отвечать тем, кто выпускает не очень хороший воздух в социальных сетях. Я должен концентрироваться на своей работе. Это уже продолжается полтора года. Они уже полтора года мучаются и не знают, что им делать. Они могут так получить и язву желудка, и какие‑либо раковые болезни, нужно быть добрее.

В футболе без этого не обойтись. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мы работаем, делаем свое дело. Команда стабилизируется и будет меняться. Очень важно понимать все эти моменты. Понятно, кто кого хочет, кто и кого ведет. Этот воздух, он такой, подул ветер — и его нет.