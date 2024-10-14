Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментЛига наций 2024/2025

Карсли ответил на вопрос о продолжении работы в сборной Англии

вчера, 12:26

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о своей позиции относительно работы на своем посту на постоянной основе. У рулевого спросили, отказался ли он от работы в стане «трёх львов».

Определенно нет. Я пытался сказать, что это одна из лучших работ в мире. Я не участвую в процессе [поиска кандидата], но сборная заслуживает лучшего специалиста. Футболисты, которые есть у нас, имеют реальный шанс на победу. Именно это я и хотел сказать. Это работа мирового класса.

Кто бы ее ни получил, это элитный уровень. Выполнять эту работу – привилегия, и я понимаю, что мне действительно доверяют. Вот почему было так тяжело проиграть в тот вечер (1:2 с Грецией в Лиге наций — прим. ред.).

Я очень неохотно рассуждаю об этом, ибо в прошлом, когда я выполнял временную роль, я заходил так далеко, говоря «я не претендую на эту работу», что на самом деле не выполнял ее. Когда меня попросили временно взять на себя руководство, я указал на важность того, чтобы сохранять открытость ума, поскольку в этом случае мои решения будут более взвешенными. Я тщательно думаю о том, как должна играть команда, какой состав мне следует выбрать – это испытание.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Готов вернуться к работе»
Вчера, 12:16
Адиев: «Не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть»
Вчера, 11:44
Официально«Ман Сити» подтвердил уход спортивного директора, работающего с 2012 года
12 октября
Тренер-спаситель готов снова помочь МЮ. Уже отказал Дании и «Баварии», есть ещё одно топ-предложение
11 октябряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии6
Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
11 октября
Угу Виана станет новым спортивным директором «Манчестер Сити»
11 октября
Все комментарии
3n9rzmzp5eft
3n9rzmzp5eft
вчера в 16:29
Ли Карсли, исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии, напоминает нам о величии футбола и о том, что даже самые невероятные мечты могут стать реальностью. Его слова звучат как призыв к действию, напоминая нам о силе единства и страсти, которые способны преодолеть любые преграды на пути к победе.
Вещий
Вещий
вчера в 13:06
Неожиданно Англия подвисла с тренером..... скаутам и федерации нужно усиленно "рыть землю".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 