Карсли ответил на вопрос о продолжении работы в сборной Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии высказался о своей позиции относительно работы на своем посту на постоянной основе. У рулевого спросили, отказался ли он от работы в стане «трёх львов».

Определенно нет. Я пытался сказать, что это одна из лучших работ в мире. Я не участвую в процессе [поиска кандидата], но сборная заслуживает лучшего специалиста. Футболисты, которые есть у нас, имеют реальный шанс на победу. Именно это я и хотел сказать. Это работа мирового класса.

Кто бы ее ни получил, это элитный уровень. Выполнять эту работу – привилегия, и я понимаю, что мне действительно доверяют. Вот почему было так тяжело проиграть в тот вечер (1:2 с Грецией в Лиге наций — прим. ред.).

Я очень неохотно рассуждаю об этом, ибо в прошлом, когда я выполнял временную роль, я заходил так далеко, говоря «я не претендую на эту работу», что на самом деле не выполнял ее. Когда меня попросили временно взять на себя руководство, я указал на важность того, чтобы сохранять открытость ума, поскольку в этом случае мои решения будут более взвешенными. Я тщательно думаю о том, как должна играть команда, какой состав мне следует выбрать – это испытание.