Рязанцев: «Не вижу смысла превозносить нашу молодёжь»

Бывший полузащитник сборной России оценил уровень развития молодых российских футболистов, а также заявил, что не хочет их перехваливать.

Когда десять Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодёжь величайшая». Тюкавин провел очень яркий прошлый сезон, и все ждали, что он уедет в Европу, но сейчас мы не видим такого яркого выступления. У нас сезон на сезон не похож. В Европе молодёжь более предсказуема, развивается без скачков. Я не вижу смысла превозносить наших молодых футболистов. Для всех клубов действует единый регламент, в котором прописана роль молодых футболистов. Всё равно в итоге все будут хвалить только победителя. Я не могу сказать, что у нас очень много классных молодых футболистов, а Карпин не знает, кого вызывать в сборную. Поэтому звёздочкам, которые у нас появляются, уделяют так много внимания.