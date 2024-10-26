Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Рязанцев: «Не вижу смысла превозносить нашу молодёжь»

вчера, 21:03

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев оценил уровень развития молодых российских футболистов, а также заявил, что не хочет их перехваливать.

Когда десять Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодёжь величайшая». Тюкавин провел очень яркий прошлый сезон, и все ждали, что он уедет в Европу, но сейчас мы не видим такого яркого выступления. У нас сезон на сезон не похож. В Европе молодёжь более предсказуема, развивается без скачков. Я не вижу смысла превозносить наших молодых футболистов. Для всех клубов действует единый регламент, в котором прописана роль молодых футболистов. Всё равно в итоге все будут хвалить только победителя. Я не могу сказать, что у нас очень много классных молодых футболистов, а Карпин не знает, кого вызывать в сборную. Поэтому звёздочкам, которые у нас появляются, уделяют так много внимания.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»
Вчера, 20:22
Николич: «Недоволен. Сегодня в атаке ничего не сработало»
Вчера, 19:34
Ташуев: «В „Ахмате“ прекрасно понимают ситуацию»
Вчера, 18:44
Кузяев назвал лучшего одноклубника в карьере
Вчера, 18:43
Смородская: «Не вижу смысла в матчах с Сирией и Брунеем»
Вчера, 17:37
Колосков: «В РПЛ играет очень мало молодых футболистов»
Вчера, 17:14
Все комментарии
4bzm3e3hprk4
4bzm3e3hprk4
вчера в 21:16
Рязанцев во многом прав.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 