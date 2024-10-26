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Ташуев: «Не сказал бы, что нам подарили голы – игроки проявили характер»

вчера, 22:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что в матче против «Ростова» футболисты отдали все силы и проявили характер.

Как и планировалось, игра шла от ножа. Понимали, что у нас тяжелая ситуация, у «Ростова» дела не очень, но обе команды крепкие. Матч получился, было много борьбы, стычек, атакующих действий. Было весело, и для болельщиков это хорошо. У ребят были судороги, до конца не все готовы, но они отдали все силы. Вновь пропустили со стандарта, к сожалению, будем исправлять это. Не сказал бы, что нам подарили голы. Стараемся играть по системе прогиба – не садиться в оборону. Пытаемся быть гибкими и атаковать через разные зоны. Три мяча на выезде. Вчера две теории были. Ребята проявили характер – пора бы уже.

«Ахмат» в выездном матче 13‑го тура РПЛ обыграл «Ростов». Встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 3:2.

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Все комментарии
zcuzf7g5ndvc
zcuzf7g5ndvc
вчера в 23:02
Ахмат с достойной победой, это Ростов никакой!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:16
С боевой победой Грозный...
Гость
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