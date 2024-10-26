Ташуев: «Не сказал бы, что нам подарили голы – игроки проявили характер»

Главный тренер «Ахмата» заявил, что в матче против «Ростова» футболисты отдали все силы и проявили характер.

Как и планировалось, игра шла от ножа. Понимали, что у нас тяжелая ситуация, у «Ростова» дела не очень, но обе команды крепкие. Матч получился, было много борьбы, стычек, атакующих действий. Было весело, и для болельщиков это хорошо. У ребят были судороги, до конца не все готовы, но они отдали все силы. Вновь пропустили со стандарта, к сожалению, будем исправлять это. Не сказал бы, что нам подарили голы. Стараемся играть по системе прогиба – не садиться в оборону. Пытаемся быть гибкими и атаковать через разные зоны. Три мяча на выезде. Вчера две теории были. Ребята проявили характер – пора бы уже.